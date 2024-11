Tartalmas programokkal készült kicsiknek és nagyoknak hétfőn délután a Szamos menti város művelődési központja. Előbb az intézmény színháztermébe várták az érdeklődőket, ahol az Apollo Színház előadásában a Lúdas Matyi című interaktív mesejátékot tekinthették meg a gyerekek, akik ezúttal szüleiket is magukkal hozták a művelődési központba. A nagy sikerű előadást követően a közönség – rendőri felvezetés mellett – együtt vonult át a Riskó Ignác Óvoda Honvéd utcai épületéhez, mely hagyományos gyülekezési pontja a Márton-napi lámpás felvonulásnak. Ott Szécsiné Váczi Mónika óvodavezető köszöntötte a résztvevőket, majd a Drámanók ifjúsági színjátszó csoport előadásában „ludas” verseket, mondókákat hallgathattak meg az egybegyűltek. Lámpásokkal a kézben indult tovább a tömeg, hogy egy jókora városi séta megtétele után megérkezzen a csengeri művelődési központ belső udvarára, ahol Kovács Barnáné intézményvezető és munkatársai forró teával és szendvicsekkel, no meg persze az elmaradhatatlan zsíros kenyérrel és lilahagymával várták a felvonulókat, akik a hideg ellenére is igen szép számban megjelentek a rendezvényen. Az ételek és italok elfogyasztása előtt Ivancsó Sándor görögkatolikus esperes idézte fel Szent Márton legendáját, hangsúlyozva azt a pozitív üzenetet, amit az utókor számára örökül hagyott.