Az idén is szociális célú tüzelőanyag támogatásban részesülhetnek a kótajiak, 2024. november 29-éig lehet igényelni a támogatást – olvasható a település honlapján, valamint közösségi oldalán. Azok a hátrányos helyzetben élő kótaji családok részesülhetnek a támogatásban, akik Kótajban állandó lakóhellyel rendelkeznek. Háztartásonként egy személy nyújthat be kérelmet az önkormányzathoz a formanyomtatvány kitöltésével. Fontos tudni, hogy a támogatás természetbeni, és kizárólag fabrikettre vonatkozik, készpénzre nem váltható át. Bővebb információkat személyesen az önkormányzati hivatalban is kaphatnak a rászorulók.