Hogy a több mint 10 millió forint összejöjjön, a Veres családnak minden követ meg kell mozgatnia – ebben segítségükre sietett Takácsné Gaál Krisztina gyermekaerobik-oktató, edző.

– Empatikus ember vagyok, nekem is vannak gyermekeim és kicsikkel dolgozom, így amikor olvastam, nagyon megérintett Szofi története. Az édesanyját, Henriettát régebbről ismerem, ezért ráírtam, hogy miben tudnék segíteni. Találkoztunk, beszélgettünk, és arra gondoltam, hogy bár már nem a legjobb az idő a szabadtéri programokhoz, biztosan sokan csatlakoznának hozzánk egy vidám, sportos órára a Bujtosi Városligetben. Nagyon sürget az idő, ezért néhány nap alatt meg kellett szerveznünk a jótékonysági akciót. Hála a közösség összefogásának és a nyíregyházi médiának, szép számmal eljöttek múlt szombaton, sétáltunk egy kört a tó körül, majd egy kicsit tornáztunk. Mások inkább az utalást választották, de a lényeg az, hogy sokan támogatták az ügyünket – árulta el Krisztina. Az edző hozzátette: az övékkel párhuzamosan volt egy táncos est, aminek bevételét szintén Szofi gyógykezelésére ajánlották fel, és a szervezők legnagyobb örömére a két rendezvényen színültig megtelt az adománygyűjtő doboz.

– Számítunk azokra, akik még támogatást ígértek, de nem gondolom, hogy ezzel be kellene fejeznünk az akciónkat, továbbra is arra buzdítok mindenkit, hogy ha tud, segítse a kislány külföldi terápiáját.

Aki szeretne segíteni, utalással megteheti:

Név: Leukémiás Gyermekekért Alapítvány

Számlaszám: 10200304-41413746-00000000

A közleményrovatba írják be: „Szofi”