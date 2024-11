Az „500 km Szofiért” elnevezésű akció részeként vasárnap délután Nyíregyházára érkezett Nádudvari Péter jótékonysági futó. Ahogy arról portálunk is beszámolt már: a nyíregyházi Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola diákja már megküzdött a leukémiával, azonban a gyógyulás után kiderült, agydaganatban szenved. Veres Szofi gyógyulásáért egyre többen fognak össze: jelenleg Németországba, Kölnbe jár gyógykezelésekre, melynek költsége meghaladja a tízmillió forintot. Korábban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kézilabda Szövetség is bejelentette, hogy csatlakozik a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány és a Magyar Népmeséért Alapítvány közös adománygyűjtéséhez.

Szofi rajza a jótékonysági futónak, Nádudvari Péternek

Most Szofi ügye mellé állt a jótékonysági futó

- Átúsztam a Balatont, lefutottam a maratont, de egy idő után egy kicsit öncélúnak éreztem a futást és az úszást, így tizenkét esztendeje jótékonysági futó vagyok, ami azt jelenti, hogy minden esztendőben egy-egy nemes ügy mellé állok, ez az ügy most Veres Szofié – mondta a Hősök terén portálunknak Nádudvari Péter, aki vasárnap Debrecenből elindulva 50 kilométert (ez a táv is az „500 km Szofiért” elnevezésű jótékonysági futás részét képezte) futott le, s találkozott Veres Szofival és a kislány édesanyjával, Szalontai Henriettel Nyíregyházán.

Szofi elárulta: a néptáncot még mindig nagyon szereti, emellett nemrégiben kezdett el hegedülni, ami új szerelem de az első helyen még mindig a lovaglás áll. Kérdésünkre elmondta, jól érzi magát, sajnos ez kedves lováról, Bajnokról nem mondható el, ami megbetegedett, és egy alapos állatorvosi kivizsgálás előtt áll.

– Az MRI kontrollon túl vagyunk, amit itthon kiértékelnek, ennek eredménye után utaznánk Kölnbe, egy dendtritikus sejtterápiára – tudtuk meg Szofi anyukájától, Henriett-től.

A Budapest-Nyíregyháza ultramaraton mellett Péter még 254 kilométert bocsát áruba Szofi gyógyulásáért.

A következő kihívások várnak a jótékony sportolóra az adománygyűjtő kampány során:

Debrecen - Nyíregyháza, Hősök tere 50 kilométer (ezt teljesítette november 3-án)

Budapest, Hősök tere - Nyíregyháza, Hősök tere: 246 kilométer, négy egymást követő szakaszban:

Budapest, Hősök tere - Hort: 63 kilométer Hort - Szihalom: 64 kilométer Szihalom - Tiszaújváros: 60 kilométer Tiszaújváros - Nyíregyháza, Hősök tere: 59 kilométer

204 edzéskilométer

A Prima-díjjal is kitüntetett gyógypedagógus így gyűjt adományokat az agydaganattal küzdő Szofi gyógykezelésére. A kilométereket most is bárki örökbe fogadhatja, ezzel is segítve a kislány németországi kezelését. A kölni terápiákra eddig ugyanis jól reagált a szervezete, a kezelések jelentik tehát szinte az egyetlen reményt a gyógyulásra.