– Engem tanított Matolcsiné Sás Anita, a lányom pedig két éve végzett az iskolában – ezt már Bakró Angéla mondta portálunknak, aki szintén aláírta a petíciót, melyet elmondása szerint ő maga személyesen vitt be a mátészalkai tankerülethez, de e-mailben is elküldték nekik. Hozzátette, szerinte túl lőtt a célon az elbocsátással a tankerület, mert a pedagógus mindig is szívvel-lélekkel végezte a munkáját.

Házon belül kellett volna elintézni?

Az ügyben megkerestük Becsei Györgyöt, a település polgármesterét, aki elmondta, személyesen is ismeri Matolcsiné Sás Anitát, akit emberileg és szakmailag is nagyra tart.

– Az én véleményem az, hogy ezt az egész ügyet el lehetett volna házon belül is intézni. Úgy vélem, hogy a tankerület egy elhamarkodott döntést hozott azzal, hogy szinte egyik napról a másikra megszüntette a pedagógusi jogviszonyát Matolcsiné Sás Anitának – fogalmazott Becsei György.

A Mátészalkai Tankerületi Központnak ezeket a kérdéseket küldtük el, ha válaszolnak, azonnal közölni fogjuk: