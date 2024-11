A fasorban sem vagyunk – ezt nem mondhatták el a vásárosnaményiak, akik tavaly a vitkai platán fasorral kaptak díjat a Virágos Magyarország versenyen. A beregiek ezúttal is elismeréssel térhettek haza, miként a nyíregyháziak és tivadariak is a szabolcs-szatmár-beregiek közül. De haladjunk (fa)sorjában!

Az újpesti ünnepélyes díjkiosztó gálán öt települési kategóriában és hat kiemelt témában mintegy nyolcvan elismerést adtak át a pályázó településeknek. Az idén a nagyváros kategóriában Nyíregyháza vihette el a fődíjat. Az elismerést dr. Kovács Ferenc polgármester vehette át Csendes Olivértől, a Visit Hungary vezérigazgatójától.

Települések fókuszban: Nyíregyházát dr. Kovács Ferenc képviselte

Forrás: nyiregyhaza.hu

Díjazott települések



– Ez a verseny egyúttal kiváló fórum a turizmusban is kihívásként jelentkező zöld átállás legjobb helyi gyakorlatainak bemutatására és népszerűsítésére. Inspiráló volt megtapasztalni, hogy milyen innovációkat és kreatív megoldásokat alkalmaznak a települések közösségei a kedvezőtlen éghajlati hatások ellensúlyozására, amelyekkel a környezeti és társadalmi fenntarthatóságból is követendő példát mutatnak. Mindez azért is örvendetes, mivel ez egyre fontosabb, utazási döntést befolyásoló szemponttá válik – mondta Csendes Olivér, a Visit Hungary vezérigazgatója.

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium hirdette ki a Virágos Önkormányzatért díjat, melynek kategóriagyőztese Tivadar lett.

– Már többször kaptunk díjat korábban is, jó érzés rátekinteni az elismerésekre – mondta Danó Sándor, Tivadar polgármestere. – Huszonkét éve vezetem a települést, azóta nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy minél virágosabbak legyünk. Eleve Tivadar fekvése is ideális, igyekszünk megbecsülni a természeti örökségünket, adottságunkat. Ezúttal Dukai Miklós önkormányzati államtitkártól vettem át a díjat, többek között a szép Zsolnay-váza is emlékeztet bennünket arra, hogy megérte vigyázni a környezetünkre.

A Virágos Magyarország több mint három évtizedes története során környezetszépítésből a fenntarthatóság, a helyi értékek megőrzése és a közösségépítés kiemelkedő mozgalmává nőtte ki magát. Változatlan népszerűségét jól mutatja, hogy idén is közel négyszáz helyi közösségtől érkeztek a pályázatok a megmérettetés több mint 50 kategóriájára.

A 30 ezer lakosnál kisebb városok közül Nagyatád képviselője vehette át a fődíjat. Gyenesdiás lett a legvirágosabb ezer fősnél népesebb falu, míg Hidvégardó a legkisebb lélekszámú települések kategóriában aratott győzelmet. Budapesten pedig a XI. kerület érdemelte ki Budapest Főváros Fődíját.

A Magyar Turisztikai Ügynökség és a Virágos Magyarország Szervező Bizottsága különdíját város kategóriában Békéscsaba, község kategóriában Szálka érdemelte ki, míg a Fővédnöki díjat Gógánfa kapta. A Miniszterelnöki Kabinetiroda Dunakeszit díjazta a városok, Balatonszemest a pedig falvak között. A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium öt kategóriában hirdette ki a „Virágos Önkormányzatért” díj idei győzteseit: Kecskemétet, Cigándot, Nagylókot, Tivadart és Budapest XVII. kerületét. Az Agrárminisztérium által felajánlott elismerést a városok közül Szentes, a falvak közül Császár vihette haza. Ezeken felül számos további díj talált gazdára, és több határon túli településnek is járt elismerés.

Most is megmozgatták a közösségeket a tematikus díjak, amelyekre 2024-ben 113 pályázat érkezett. Köztük a legnépszerűbb, Legvirágosabb főtér kategóriát Vác nyerte meg. Elismerték továbbá idén is az év főterét, fasorát és óvodakertjét. A Virágos városi- és faluséták kategória idei díjazottja Eger volt, melyet a helyi Tourinform zöldterületekre fókuszáló tematikus városi sétaprogramjáért kapott. Az Energiaügyi Minisztérium második alkalommal meghirdetett „Év zöld innovációja” elismerését Budapest VIII. kerületének ítélték oda. Újból megválasztották az év „Virágzó közösségét” is, az Építési és Közlekedési Minisztérium és a Szervező Bizottság elnökének közös díját 2024-ben Oroszlány érdemelte ki.

Vásárosnamény ezúttal a régiós Arany Rózsa-díjat kapta.

– Nagy öröm számunkra, hogy elismerték az igyekezetünket. Eddig is odafigyeltünk a parkosításra, a zöldfelület csinosítására. Ez a díj egy visszajelzés nekünk, és inspirál bennünket a hasonló folytatásra – jegyezte meg érdeklődésünkre Filep Sándor, Vásárosnamény polgármestere.