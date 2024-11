Már áll a város fenyőfája Nagykállóban is. A hatalmas örökzöldet Urbin András és családja ajánlotta fel, hogy legyen a város idei karácsonyának éke. Az önkormányzat munkatársainak nemcsak a fenyő vastag törzsével és a szállítás nehézségeivel kellett megküzdeniük, hanem a viharos széllel és az esővel is. A település Facebook-oldalán több videó is látható a nagy eseményről.