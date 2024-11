A közösségi médiában írták le a vasárnapi esetet. Az eltévedt tinédzser lány a sötétben, egyedül kóválygott a Korányi kertvárosban.

A tinédzser eltévedt Nyíregyházán

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Tinédzser bajban

Egy helyi pár éppen kutyát sétáltatott este a Korányi úton. Nehezen vették rá magukat, de már tudják, hogy miért kellett elindulniuk. Sötét volt, kietlen az egész környék. Az egyik sarkon, nem messze a Bánkitól egy fiatal 14-15 év körüli megszeppent lány ment oda hozzájuk, és kérdezte meg, hogy merre van a Mikecz Kálmán Honvédelmi Kollégium. Mivel nem tudták, elővették a telefont, és megnézték: a Sóstói úton, az egyetem területén. A fiatal lányt útba igazították, aki egy kis lenge felsőben, és vékony kabátban, katonai hátizsákkal indult el a megfelelő irányba, azonban meggondolták magukat. Megkerestük a nyíregyházi nőt, aki név nélkül szívesen elmondta: – Hasonló korú gyerekem van, így nagyon megsajnáltam, láttam rajta, hogy fázik, meg van ijedve, már majdnem elpityeredett. Így összenéztünk, és utána szóltunk, hogy várjon egy kicsit. Itt lakunk két utcára, jöjjön velünk, hazavisszük a kutyát, és utána elvisszük autóval. Egy kabátot is szívesen adtam volna neki, többször is megkérdeztem hogy nem fázik-e nagyon, de mondta, hogy annyira nem, csak nem talál vissza – részletezte, és hozzátette: rémült, de nagyon kedves arcú lány volt. A fiatal elmondta nekik, hogy ő nyírtéti, a szüleivel nem nagyon járt még máshol, a kollégiumban lakik, most ment először ilyen későn egyedül boltba, és nem tudja merre kellene visszamenni. Közben bezárt a hipermarket, kiürült a környék. - Azt is mesélte a kislány, hogy sokat tanul, hogy jó legyen az átlaga, mert akkor több ösztöndíjat kap. A tinédzser megszeppenve, de hálával ült be az autóba, és nagyon megköszönte, amikor a kollégium előtt tették ki. – Szerencse, hogy rávettük magunkat a késő esti kutyasétáltatásra. Akár az én gyerekem is lehetett volna, aki éppen otthon a melegben, biztonságban volt. Nagyon megesett a lányon a szívem. Nagyon fontos, hogy figyeljünk egymásra, és senkit ne hagyjunk magára a bajban – hívta fel a figyelmet a nyíregyházi nő.