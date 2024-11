Tizenhétszer utazott a II. világháborúban a keleti frontra Reményi József főhadnagy, és sok-sok fényképet készített. Annak a Reményi családnak az egyik tagja, aminek hálás lehet Demecser városa. A család adományozta ugyanis a görögkatolikus egyházközségnek azt a telket, amelyen megépült végül a gyülekezet temploma, a ,,doni fotós” pedig nemcsak a magyar történelembe írta be nevét, de öregbítette is Demecser hírnevét. A hálás utókor a görögkatolikus templomban emléktábla-avatással köszönte meg az elmúlt vasárnap, 2024. november 24-én a család önzetlenségét és nagylelkűségét. A Demecseri Görögkatolikus Egyházközség és a Demecser Öröksége Egyesület közös rendezvényén zsúfolásig megtelt hívekkel és érdeklődőkkel a kis templom, amiben az ünnepi szent liturgiát Szocska A. Ábel, a Nyíregyházi Egyházmegye püspöke celebrálta. A püspök atya az igehirdetése során példákat hozott a szentírásból a hálára és a hálátlanságra.

Tizenhétszer a fronton: a családot Véghné Reményi Mária (virággal) képviselte, aki köszönetet mondott a városnak és az egyháznak a tiszteletért, a megbecsülésért

Fotó: M. Magyar László

Tizenhétszer a fronton: Öröm és béke a szívben

– A hálátlanság az irigység jele is, s a hálátlanság megszégyenítéssel is jár. Aki hálás, Istennek köszön meg mindent, a hálaadás kifejezi az örömöt, a békét. Aki hálás, annak a szívében öröm és béke lesz a szentírás szerint. Ugyanakkor egymásnak is hálával tartozunk, nemcsak Istennek. Hálásak vagyunk a Reményi családnak, mert egykoron telket ajánlottak fel a templom számára – fogalmazott többek között a püspök atya.

Az egyházi szertartás után Rátkai Sándor polgármester köszöntötte a résztvevőket, a család nevében pedig Véghné Reményi Mária, a Reményi-örökség kezelője mondott köszönetet a liturgiáért, s azért a nagy megtiszteltetésért, amiben része van a családjának a településen.

A család történetét és Demecserhez fűződő kapcsolatát Vitális Zsombor, a Demecser Öröksége Egyesület elnöke mutatta be. A civil szervezet vezetője többek között a következőket mondta:

– Ma arra a Reményi családra emlékezünk, annak a családnak állítunk emléktáblát, amelynek tagjai generációkon keresztül életútjukkal váltak példaképpé. Kötelességünk e nemes lelkű, önzetlen, a szülőföld, a haza, a keresztyén hit tiszteletét, megbecsülését önzetlenül szolgáló, sajátos életutat bejárt családtagok emlékének ápolása. Talán akadnak még olyan idős demecseriek, akik hallottak az egykor a református templomnál, a Nagy utca és a Dózsa György tér találkozásánál elhelyezkedő „Reményi fűszer, élelmiszer, ital, trafik és csemege üzletről”. Ezt a boltot vezette 40 évig idősebb Reményi József, aki kiváló kereskedői vénákkal rendelkezett. A felesége, Molnár Gizella pedagógusként került Demecserbe, azonban itt sohasem tanított. Házasságukat öt gyermekkel áldotta meg a jó Isten: Aladár, József, Erzsébet, Magdolna és András.