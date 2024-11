– A felújítás során szélesebb bejáratot hoztunk létre, egy önálló gyalogossávot és egy korszerű beléptetőrendszert alakítottunk ki, valamint a kapu is megújult. A biztonságos közlekedés érdekében bejárat előtti kerékpárosút nyomvonalát áthelyeztük, és új illemhelyet is létrehoztunk, amely kulturált környezetet biztosít női, férfi és mozgássérült használók számára. Emellett a porta épülete is megújult. A beruházás révén biztonságosabbá vált a közlekedés a Pazonyi úti bejáraton is – nyilatkozta Pénzes Tibor.