Az utcai hajléktalan ellátással foglalkozó Periféria Egyesület képviselője arról számolt be, hogy a krízisautójuk két szakemberrel napi 24 órában folyamatos készenlétben van. Éjjel-nappal hívható a regionális diszpécserszolgálat, a cél, hogy mindenkit védett helyre szállítsanak. Mint kiderült, nagy szükségük lenne felnőtt, férfi téli ruházatra, s a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ azonnal segítséget ajánlott.

A megyeszékhelyen a veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszert működtető központ figyel a tanyavilágban lakókra – a HumanNet Alapítvány tanyagondnoki szolgálatával együttműködve –, az egyedül élőkre, az idős emberekre, ha saját hatáskörben, alapellátásban tudnak, azonnal intézkednek, s náluk kell igényelni a szociális tüzelőt is, amit a NyírVV Tüzér utcai telephelyén lehet átvenni. Hasonlóan az előző évekhez háztartásonként 5 mázsa tüzelőt igényelhető, emellé egy zsák brikett is jár, s készülve a krízisidőszakra, tartalékolnak is tüzelőt, hogy szükség rendelkezésre álljon.

Szoros együttműködésben dolgoznak a hajléktalanokért, az egyedül élő, beteg, idős emberekért

Fotó: Bozsó Katalin

Lesznek plusz férőhelyek

A Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ több telephelyén is tud plusz férőhelyet kialakítani, hozzájuk tartozik a hajléktalan lábadozó működtetése is, az otthon nélkül maradtak egészségügyi ellátása a nap 24 órájában elérhető.

A Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény átmeneti otthonai teljes kihasználtsággal működnek, de egy-egy kisebb helyiséget kialakítottak arra az esetre, ha azonnali, sürgős elhelyezésre van szükség. A bentlakásos szociális intézmények közül a Szivárvány Idősek Otthona, a Szent Katalin Szeretetotthon, a Joób Olivér Szeretetintézmény is jelezte, vörös kód idején vállalják plusz személyek elhelyezését. A Magyar Vöröskeresztnek pedig a háború kitörése után nagy gyakorlata lett abban, hogy azonnal segítségpontot alakítsanak ki, takarókkal, élelmiszerrel segítsék a rászorulókat.

– A közterület-felügyelet autóiban ott a meleg tea és a takaró, hogy a helyszínen, míg megérkezik a krízisautó, segítsenek az utcán élőknek, a polgárőrök figyelő- és jelzőrendszeres szolgálatot nyújtanak, a rendőrség külön intézkedési terv alapján végzi a munkáját a krízisidőszakban, kiemelt figyelmet fordítva az otthon nélkül maradtakra, a tanyavilágban és az egyedül élő idős, beteg emberekre. Abban a megbeszélés minden résztvevője egyet értett: senkit nem hagynak ellátatlanul.