Az idén is megrendezték a már hagyománynak számító konferenciát a tudomány ünnepe alkalmából a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Karán. A tanácskozás idei vezérgondolata a Tudományos tanácsadás a társadalom szolgálatában volt, igazodva a Magyar Tudományos Akadémia idei ünnepi programsorozatának mottójához. A rendezvény plenáris előadásain olyan fontos és aktuális kérdésekkel foglalkoztak, mint a munka és a magánélet egyensúlya az egészségügyi szakdolgozók körében, vagy éppen a fiatalok egészségkárosító magatartása.

Dr. habil Móré Marianna szerint az ünnep a tudomány mellett az oktatókról is szól

Fotó: Szarka Lajos

Tudomány, amiről beszélni kell

Dr. habil Móré Marianna, az Egészségtudományi Kar dékánja a konferencia megnyitóján elmondta, egy felsőoktatási intézményben természetes a tudományról beszélni, ám óriási jelentősége van a szakmai tanácskozásoknak. – Amikor összeülünk, megosztjuk egymással a tudásunkat, az mindig nagyon fontos. Ez a nap nem csupán a tudományról, hanem a kutatókról, oktatókról is szól. Elgondolkodhatunk, mi is a szerepünk az oktatásban, és hogyan fog ez változni a jövőben. Az is a feladatunk, hogy megértessük a tanulókkal, a tudomány nem önmagáért való: nem az íróasztalnak alkotunk, hanem azért, hogy eredményeinkkel másokat szolgáljunk. Ezt a szemléletet szeretnénk a jövőben is megtartani, és továbbadni a hallgatóknak – hangsúlyozta a dékán.