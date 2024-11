Az elmúlt napokban már fagyos mínuszokkal indultak a reggelek. Az időjárás óvatosan jelzi, hogy közeleg a tél, és sajnos az otthon melegének előteremtése még mindig sok családnak okoz gondot. Ezért indította el a kormány 2011-ben a szociális célú tüzelőanyag-programot, ami évről évre több százezer rászoruló családnak nyújt segítséget. Az 5000 lakos alatti önkormányzatok az idén is pályázhattak a támogatásra, melynek kertében tűzifát vagy barnakőszenet vásárolhatnak. A programot a kormány ötmilliárd forintos keretösszeggel hirdette meg, és vármegyénkben is számos önkormányzat igényelte a támogatási összeget.

A támogatott tüzelő rengeteg családnak jelent segítséget

Fotó: Illusztráció: MTI

Átvállalják a tüzelő szállítását

Kállósemjénben 247 köbméternyi keménylombos tüzelőt szerzett be az önkormányzat, melyre november közepétől december közepéig nyújthatják be kérelmüket a rászorulók. – A beérkező formanyomtatványok alapján december végén, legkésőbb január elején dönt a képviselő-testület, hogy kinek mekkora mennyiségű támogatott tüzelő jár. Bár a pályázat nem írja elő, az önkormányzat saját forrásból kiszállítja a tüzelőt az érintetteknek – árulta el lapunknak Belicza László, Kállósemjén polgármestere, majd az igénylés feltételeiről is beszélt. – Előnyt élveznek a hátrányos helyzetűek, a gyermeküket egyedül nevelők vagy a szociális ellátásban részesülők, továbbá egy jövedelemhatárt is megállapítottunk. A terveink szerint a kérelmek feldolgozása után, januárban szállítjuk ki a tűzifát – tette hozzá.

Többre lenne igény

Tiszabezdéden is keménylombos tűzifa segít az otthon melege előteremtésében a lakosságnak. Ahogy arról Daku Attila polgármester lapunknak beszámolt, az előzetes felmérések alapján mintegy 350 köbméternyi tüzelőre lenne igény a településen. – A pályázat keretében 205 köbmétert nyertünk, melyből a korábbi évek tapasztalatai alapján 300–350 családot fogunk támogatni, akik 6–8 mázsa közötti tűzifára számíthatnak. Korábban szénnel támogattuk a lakosságot, mivel a környéken jó áron, kiváló minőségű szenet értékesítettek. Ennek kiszállítása is könnyebb volt, mint a tűzifáé, ám az elmúlt időszakban óriási mértékben emelkedett a szén ára, és a minőség sem a legjobb. Ezek miatt ez a tüzelőtípus az idén nem jöhetett számításba – tudatta a polgármester. Daku Attila arra is kitért, a keménylombos fa házhoz szállítását az idén is saját forrásból oldja meg az önkormányzat. – Azok az emberek, akik beadják a kérelmeket, és valóban rászorulók, nemcsak a tüzelőt nem képesek megvásárolni, a szállítást sem tudják megoldani. A képviselő-testület ezért dönt úgy minden évben, hogy házhoz is viszi a támogatott tüzelőt. Úgy vélem, így tudunk igazán segíteni az embereknek. Az igényeket november 15-éig várjuk a polgármesteri hivatalban. A terveink szerint az elbírálás után, december elején megkezdődhet a kiszállítás. Ez egy hosszadalmas folyamat és nem kis logisztika, de igyekszünk minél gyorsabban haladni – hangsúlyozta Daku Attila.