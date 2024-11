Nagyon ritka, hogy egy ügyben több mint hét évvel a bűncselekmény elkövetése után kezdődik el a bizonyítási eljárás, ám kedden ennek lehettünk tanúi a Nyíregyházi Törvényszéken. A férfi története, aki a vád szerint ügyészt akart ölni, még 2017-re nyúlik vissza. D. Zs. Á.-t abban az évben szeptember elején csalás miatt letartóztatták, s a Hajdú-Bihar megyei büntetés-végrehajtási intézetbe került.

Ügyészt akart ölni: a debreceni bv-intézetben tartották fogva

Fotó: MW-archív

A vádirat szerint ügyészt akart ölni

2017 novemberében megolvasztotta egy fogkefe nyelét, kihegyezte, majd egy borotva pengéjét hozzáerősítette, és ezt, illetve egy fogpiszkálókból készített szúróeszközt elrejtett a cipőjébe. Azt tervezte, hogy a meghallgatásán megöli a vele szemben eljáró ügyészt és megszökik, ám a terve szerencsére meghiúsult, az indulás előtt ugyanis az őrök átvizsgálták a ruházatát, és megtalálták az eszközöket.

2018-ban a Debreceni Járásbíróság elrendelte a bűnügyi felügyeletét, ám mielőtt felhelyezték volna rá a mozgását nyomon követő technikai eszközt, külföldre szökött. Végül európai elfogatóparancs alapján az Egyesült Királyságban fogták el, tavaly augusztusban Magyarországra szállították, a Nyíregyházi Járásbíróság nyomozási bírója pedig tavaly decemberben emberölés előkészülete miatt elrendelte a letartóztatását. A férfi a keddi tárgyaláson dr. Péli-Toóth Viktória törvényszéki bíró kérdésére közölte: nem bűnös.

– Azt a sportcipőt, amit aznap reggel felvettem, egy zárkatársamtól kaptam kölcsön, az enyém ugyanis vizes volt. Amikor felhúztam, valami megvágta az ujjamat, és ezt jeleztem is az őröknek, akik azt mondták, majd az előállító helyiségben megnézhetem, mi az. Amikor levettem, akkor láttam, hogy a cipő nyelvében ott van egy penge és két-három fogpiszkáló, erről pedig szóltam a felügyelőknek – mondta D. Zs. Á. és hozzátette: dr. Sz. V-vel, az ügyben érintett ügyésszel nem találkozott, nem is ismerte, semmilyen indoka nem volt arra, hogy bántsa. Azért jelentett be vele szemben elfogultságot, mert azt gondolta, a testvére az ügy egyik nyomozójának, de mint kiderült, csak névrokonságról van szó. Az viszont tény, hogy a szóban forgó ügyész nagybátyja az egyik sértettje annak a csalási ügynek, ami miatt a férfit eredetileg letartóztatták és amiben a nyomozás felügyeletét dr. Sz. V. ügyészként ellátta. Erre rá is kérdezett a tárgyaláson a vádlott, mire az ügyésznő azt mondta, erről csak az eset után egy-másfél hónappal, egy családi rendezvényen szerzett tudomást – ekkor azonnal kérte, hogy az ügyet adják át egy másik ügyésznek.