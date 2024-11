Elkészült az új komposztáló létesítmény Baktalórántháza. A volt tüzép telep mögötti építmény lehetőséget teremt a város zöldhulladékának összegyűjtésére, amiből aztán komposztot készítenek. Az idén a város lakói és vállalkozásai november 16-a és december 7-e közötti szombatokon, 8 és 11 óra között, továbbá november 18-a és december 9-e közötti, hétfőkön 12 és 16 óra között vihetik be a zöldhulladékot – tette közzé hivatalos közösségi oldalán Nagy Lajos polgármester. Arra is kitért, hogy a létesítménybe fűnyesedéket, falevelet, gyümölcsök és zöldségek maradékait, vágott virágokat és szobanövényeket szállíthat be a lakosság. Ennek lepakolásáról, kiöntéséről mindenki maga gondoskodik az önkormányzat munkatársának felügyelete mellett.