Téli mesék megírására írt ki pályázatot Mesék a karácsonyfa alól címmel a Csukás Meserádió, a műveket november 30-ig várják.

A meseíró pályázat témája olyan téli mese megírása, amelynek meghatározó részét alkotja egy állat, egy mesés helyszín vagy az író számára kedves személy.

A pályázatra gyerekek és felnőttek egyaránt elküldhetik műveiket írott formában vagy hangfájlként is a [email protected] e-mail címre november 30-ig. Postai úton, levélben a 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. címre várják a műveket a Csukás Meserádió szerkesztőségének címezve, "Mesék a karácsonyfa alól" megjelöléssel, a küldő nevét, címét, életkorát és a pályázat címét is feltüntetve rajta.

A hanganyagként elküldött meséket extra ajándékkal díjazzák, így érdemes ebben a formátumban is rögzíteni a műveket.

A legszebb történeteket neves színművészek olvassák majd fel a Csukás Meserádióban. A felnőtt és a gyermek kategória első helyezettjei az M2 Gyermekcsatornán a Csillagok esti mesefényben című televíziós műsorban látják majd viszont a meséjüket december 24-én és 25-én este. A kategóriák második helyezettjei szenteste, a Csukás Meserádió Esti mese - Csillagok esti mesefényben című ünnepi adásában hallgathatják meg az általuk írt művet. A harmadik helyezettek meséjét karácsony másnapján szintén a Csukás Meserádióban mutatják be.

A pályázat részletei a www.csukasmeseradio.hu weboldalon találhatóak meg.

A Csukás Meserádió első kreatív pályázatára több mint kétezer alkotás érkezett, ez a siker késztette Magyarország első meserádióját egy újabb felhívásra.