Több vármegyei településen is sikeres volt az önkormányzatok és a CYEB energiakereskedő vállalat által meghirdetett lakossági LED-csereprogram. A kezdeményezés keretében az emberek térítésmentesen cserélhetik le korszerűtlen fényforrásaikat modern és energiatakarékos LED-izzókra. A program Kállósemjénben is elindult, a lakosság november 30-áig regisztrálhat a ledcsere.hu weboldalon – tudatta hivatalos közösségi oldalán a település önkormányzata, ahol további információk is találhatók a pályázatról.