Unokáink is büszkék lesznek azokra a polgári épületekre, amik most is teljes szépségükben pompáznak. A történelem révén nincsenek középkori eredetű műemlék lakóházai Nyíregyházának, a legtöbb olyan épület, ami a múltat idézi, polgári családi ingatlan a XIX. század végéről és a XX. század elejéről. Ezeknek a polgári épületeknek a történetéről, illetve a felújítási lehetőségekről mesélt a napokban a Váci Mihály Kulturális Központban Balázs Tibor Pro Architectura-díjas építész. A részletesebb felújítási munkálatokba is beavatta az érdeklődőket, s a közönség meggyőződhetett arról, a sikeres munka érdekében mint egy nyomozó, feltárja, kikutatja, kinyomozza, hogy mi minden is történt száz-százötven évvel korábban az adott épülettel. Csakhogy amit fel kell újítani, azt először meg is kellett építeni.

Unokáink is látják majd: megújult a Benczúr téri óvoda épülete is

Fotó: M. Magyar László

Unokáink is látják majd: erősödő polgárság

– Az építészet ősi szakma, egyidős az emberiséggel, hiszen már a történelem hajnalán is vágyott az ember zárt, védett, otthonos környezetre – kezdte előadását Balázs Tibor.

– A zöld ágakból készített kunyhótól eljutunk napjaink modern építészetéhez, s az egyik köztes időben a főszerepet a polgári épületek kapták a XIX-XX. század fordulóján. Persze, ahhoz meg kellett a társadalomnak az a rétege, amit polgárságnak nevezünk. A modern államokban a nagy francia forradalom után alakult ki a polgárság. Magyarországon az 1848-as polgári forradalom után indult fejlődésnek ez a társadalmi réteg, de az igazi megerősödését az 1867-es kiegyezés utáni évtizedek jelentették. A polgárságot iskolázott, művelt, nyelveket beszélő embercsoport alkotta, aminek a tagjai sokat foglalkoztak a művészetek fejlődésével is. A gyermekek születésével egyre nagyobb lett az igény az oktatásra, az iskolázottságra, s a pénzügyi ügyek is a polgárság kezében voltak. Az már más kérdés, hogy a polgárságon belül is találunk hierarchiát, hiszen volt nagypolgár, középpolgár és kispolgár is – adott egy kis általános történelmi áttekintést az építész, majd rátért Nyíregyháza 1753-as újjátelepítésére.