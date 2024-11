Falhoz támasztott üres pad, felette pedig egy műalkotás, ami egy olyan fa törzsének a keresztmetszetét szimbolizálja, amelynek a belsejéből kihalt sok-sok évgyűrű, vagyis ott üres. Bár a társadalmat jelképező fa később tovább növekedett, de az ürességet, amit a zsidók elpusztítása okozott 1944-ben, már sohasem pótolhatja senki. A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium holokauszt idején elpusztított zsidó diákjaira emlékeztek kedden ennél az emlékműnél az oktatási intézmény pedagógusai, diákjai és a meghívott vendégek.

Vágyakozó tekintetek

A megemlékezés résztvevőit Homoródy Antalné nevelési igazgató-helyettes, megbízott igazgató köszöntötte.

– Számos tablót és emléktáblát láthatnak iskolánk falán a diákjaink, hiszen nagy múltú intézményünk része volt a magyar történelemnek is. Az I. világháború és az 1956-os forradalom hőseire emlékeztetnek a márványtáblák, ma pedig a gimnázium azon tizenkét izraelita vallású diákjára emlékezünk, akik a holokauszt idején az auschwitzi halálgyárban elpusztultak. Ezek a fiatalok a tablókról vágyakozó tekintetekkel, a jövő reményével néznek le ránk, akkor még nem tudták, milyen jövő vár rájuk – fogalmazott az oktatási intézmény vezetője.

Ünnepi beszédet Kirschner Péter, a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület elnöke mondott. Bevezetésként arról szólt, hogy hazánkban már több mint tíz helyen vannak a tragédiát szenvedett zsidó diákokra emlékeztető üres padok, a legelsőt Kisvárdán állították fel.

– A zsidóság tragédiája az egész országot bejárta. A holokauszt idején olyan zsidó diákok vesztették életüket, akiknek voltak álmaik, tervezték a nyári szünetet, álmodtak a pályaválasztásról, a fiúk álmodtak a lányokról, s ez fordítva is igaz lehetett. Nagy történelmi tragédia a haláluk, hiszen bármi lehetett volna belőlük. Ti is így gondolkoztok, ti is így álmodoztok, de sokkal békésebb körülmények között – szólt a díszteremben helyet foglaló fiatalokhoz az egyesület elnöke. Felidézte az 1944-es évből azt is, hogy a már gettóba zárt diákokat a hatóságok az érettségi idejére kiengedték, mert mindenkinek fontos volt, hogy meglegyen az érettségi. Senki nem tudta, hogy lesz-e haszna, de bíztak a jövőben. A gimnázium megadta a fiataloknak ezt a rövid boldogságot – jelentette ki Kirschner Péter.