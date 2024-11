Szörnyű gázolás a Sóstói úton címmel számoltunk be vasárnap portálunkon arról a balesetről, amelyben egy autós elütött egy őzet, de az esetet nem jelentette senkinek sem, hanem továbbment a járművével. Több olvasónkban is felvetődött a kérdés, hogy az miért baj, ha elhajtott a helyszínről. Mit kellett volna tennie a vadgázolás után?

Vadgázolás Nyíregyházán: magára hagyta a tetemet az ismeretlen sofőr

Forrás: Bordás Béla

A vadgázolás is közúti baleset

A jogszabályok szerint vadbaleset esetén értesíteni kell a rendőrséget, ugyanis a vadgázolás is közúti balesetnek minősül. A rendőrségnek Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében van egy applikációja, a VadGeo, aminek köszönhetően azonnal tudják, hogy melyik vadásztársaság az illetékes, s értesítik a hivatásos vadászt, hogy szállítsa el az elpusztult tetemet. Az elpusztult állat teteme a vadásztársaságot illeti, az elvitele lopásnak minősül. Fontos figyelmeztetés, hogy az elütött, megsérült vadat ne közelítsük meg, mert a még életben lévő állat súlyos sérüléseket is okozhat.

A Sóstói úton nem ez volt az első baleset. Mint Lázár Zsombor, a nyírpazonyi Aranyfácán Földtulajdonosi Vadásztársaság hivatásos vadásza érdeklődésünkre elmondta, évente 5-6 vadbaleset szokott lenni Nyíregyházán a Sóstói úti kórház és a vasúti felüljáró közötti szakaszon.

– Az idén a buszok fordulójának közelében is ütöttek el őzet, vagyis nagyon közel a városhoz. A vadbalesetek okát elsősorban abban látom, hogy nagyon sokan sétáltatják, futtatják a kutyájukat póráz nélkül az egész Sóstói-erdő területén. Sokan direkt olyan helyet választanak, ahol kevés a sétáló, a futó. Elég, ha a szabadon engedett kutya megkergeti az őzet, még csak el sem kell kapnia a vadat, ami menekülés közben más veszélyt nem érzékelve felszalad az útra, s már meg is történt a baleset. A jogszabály szerint egyébként kutyát sétáltatni csak pórázzal lenne szabad még az erdőben is. Gyakran találkozom éjszaka is futókkal, vagyis az állatok akkor sem találják meg a nyugalmat. Mivel parkerdőről van szó, ahol folyamatosan vannak kirándulók, sportolók, nem vadászunk az őzre, de nem is etetjük, hogy ne szokjanak oda, ám az őz mindenhol megél.

Mivel a vadveszélyre figyelmeztető tábla ott látható az út szélén, csak azt tudom javasolni a sofőröknek, hogy óvatosabban, figyelmesebben vezessenek, mivel mi mást nem tudunk tenni

– üzent a gépjárművezetőknek Lázár Zsolt.