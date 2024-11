Szilágyi József az első élő show-ban meggyőzte a Megasztár nézőit

Szilágyi József csak azt akarta, hogy végre észre vegyék...

– Nem tagadom, közel voltam a csibészséghez, sőt, gyerekként csibészkedtem is. A haverjaimmal le-lekapcsolgattuk a szomszédok villanyóráját, és ezt valamiért remek szórakozásnak tartottuk. Szerencsére édesanyám és édesapám szigorúan fogtak. Ha olyan helyre akartam menni a haverokkal, amit ők nem néztek jó szemmel, olyan nyakleveseket kaptam, hogy még ma is érzem. Jól tették…

Ők mindig megpróbáltak elzárni engem a bajtól, de ez nem mindig sikerült nekik.

A suliban például nagyon rossz gyerek voltam. Most, hogy erre visszagondolok, azért volt velem sok gond, és azért lettem én az osztály bohóca mert azt akartam, hogy vegyenek észre az emberek. Előtte nem nagyon vettek észre – idézte fel gyermekkori emlékeit a Megasztár Ausztriából hazatért versenyzője, majd beszélt a tanárairól, akik csupa nagybetűvel írták be nevüket a lelkébe azzal, hogy nemcsak észrevették, hanem istápolták is őt.

Szilágyi József a Megasztár színpadán bizonyította, hogy nemcsak énekelni, hanem táncolni is tud

„Csak annyit kérnék tőle, hogy mindent úgy tegyen, ahogy végül tett…”

– A tanáraim mindig hangsúlyozták a szüleimnek, hogyha megkapom a kellő odafigyelést, akkor akár a bársonyszékig is eljuthatnék. Nem voltam buta gyerek, és ezt becsülték is bennem az iskolában. A legtöbb nyírbátori tanáromra hálás szívvel emlékezem. Emlékszem, hogy amikor elballagtam a nyolcadik osztályból, másnap reggel a kakas szavára ébredtem, és az udvarunkon ott állt a teljes tanári kar és az igazgató is. Arra kérték a szüleimet, hogy faragjanak embert belőlem, mert nem vagyok mindennapi kölyök. Ez a pillanat a mai napig elkísér, és igyekszem ma is úgy élni, hogy az ott megkapott bizalmat megszolgáljam. Persze akkoriban még nem értettem, hogy mit is akarnak ezzel mondani, de felnőtt fejjel már világos lett a kép – tette hozzá Szilágyi József, aki úgy érzi, kitűnőre vizsgázott az élet iskolájában.