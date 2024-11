Itt a legfrissebb szülésre felkésíztő alkalom, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kórházak szervezésében november 26-án, kedden 13 órára várják a leendő anyukákat a Fehérgyarmati Tagkórházban. A szülésre felkésíztő tanfolyamon szó lesz arról, mikor érdemes a szülési fájdalmakkal kórházba indulni, melyek a gyermekágyas időszak nehézségei, s mi történik a szülőszobán. A kétórás felkészítés ingyenes, azonban most is előzetesen be kell jelentkezni rá a 06-44/511-128-as telefonszámon.