Szabolcsinak vallotta magát, bár 1937-ben Debrecenben született, ahová anyagilag összeomlott családja Nyírgyulajból, Nyírderzsből, a háromszáz éves családi fészekből érkezett. Az 1956-os forradalom után debreceni egyetemistaként emigrált az Amerikai Egyesült Államokba. A Harvard Egyetemen diplomázott angol irodalomból és antropológiából, majd az indiai Madrasban vallásfilozófiából szerzett mesterfokozatot. 1966 óta dolgozott újságíróként Washingtonban. Legismertebbek voltak a Washington Post napilapban megjelent cikkei, valamint a két és fél millió példányos US News & World Report című népszerű hetilapban közölt bel- és külpolitikai híreket elemző egyoldalas rovatának esszéi, amiket egyhuzamban ötszáz héten át írt, szerkesztett. Amerikában a nyírségi ősök fia világpolgár lett.

Ízesen beszélt magyarul

A rendszerváltás után Magyarországon is megjelent több könyve, köztük 2001-ben a „Mikor kerek volt a világ – Emlékek a szabolcsi szép időkből” című regény, ami a magyar történelem krónikája saját zsidó családja történetén keresztül. Angol nyelven írt, magyarul megjelent könyveit fordították. Kiválóan, választékosan, sőt ízesen beszélt magyarul, mi több, irigylésre méltó hozzáértéssel szerkesztette, javította a magyar szövegeket. Első találkozásunk idején – Washingtonban, 1994-ben – másodpercek alatt, már a folyosón azt is felismerte, hogy Szabolcsból érkező van a vendégek között…

Könyvei fordításáról azt mondta: „Azok a szép magyar szavak, amelyekkel szeretném megfogalmazni a mondandómat, nem mindig jutnak eszembe. Ahhoz, hogy az ember jól és szépen fogalmazzon, naponta kell használni, mi több ápolni is a nyelvet. Nos, én életemnek egy fontos, fogékony szakaszában nem a szülőhazámban éltem, emigránsként alig használtam az anyanyelvem. Akkor reménytelennek is tűnt, hogy belátható időn belül újra Magyarországon éljek. [...] Ha viszont egy kéziratot látok, különösen, ha a saját írásom fordításáról van szó, egybe tudom vetni az érzéseimmel, az árnyalatokkal, és ha olykor gondolkozni is kell a legjobb kifejezésen, a mélyebb rétegekből feltolulnak a megfelelő szavak.” Ha Magyarországon járt, szinte mindig eljött őseinek földjére, s amikor lehetett, vitte jó hírét is. Talán ezért tartotta méltónak a megyei önkormányzat, hogy miután megalapította a Kozma Pál-díjat – a megyénkből elszármazottként kifejtett kimagasló tevékenység elismeréseként – másodikként Charles Feny­vesinek ítélte oda. A díjat 2010-ben Seszták Oszkár elnök a Parlamentben adta át. Az író akkor is új könyvének bemutatójára érkezett a könyvhétre.

Marik Sándor