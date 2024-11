Egy több mint 30 éves versenyben elnyeri fődíjat, a szakmai zsűri, köztük kertészek, tájépítészek, várostervezők és turisztikai szakemberek elismerését kivívni nem kis teljesítmény. Mint korábban beszámoltunk róla, Nyíregyháza egy 2012-es Aranyrózsadíj után, idén megkapta a Virágos Magyarország verseny fődíját. Ebből az alkalomból csütörtökön a városházán tartottak sajtótájékoztatót, ahol természetesen a NyírVV vezetői és munkatársai is jelen voltak, ugyanis az ő szakmai munkájuk és innovációjuk elengedhetetlen a sikerhez.

Dr. Kovács Ferenc polgármester a NyírVV szakembereinek adta át a vásárlási utalványt, ami a Virágos Magyarország fődíjával is járt

Fotó: Bozsó Katalin

Szép és virágos Nyíregyháza

– Minden beruházáshoz kapcsolódik környezetszépítés, a zöld felületek növelése, fák ültetése, park rendezés, minden bizonnyal ezt is értékelték a szakembere – mondta dr. Kovács Ferenc. Nyíregyháza polgármestere a városüzemeltető cég képviselőire mutatva kiemelte: már most össze kell ülni, megtervezni és megvalósítani, mert jövőre a nemzetközi zsűri árgus szemekkel figyeli majd a parkjainkat, tereinket, a város minden pontját, hogy mennyire vagyunk környezettudatosak, virágosak, zöld felületeink mennyire ápoltak, gondozottak. Mindenre figyelnünk kell – hangsúlyozta a városvezető, aki a fődíjjal járó vásárlási utalványt át is adta Kázmér László közterület-fenntartási ágazatvezetőnek, hogy a legjobban használják fel a város virágosítása érdekében. – Minden testvérvárosi delegáció elismeréssel szól arról, hogy Nyíregyháza milyen szép és virágos. Ezt mi itt élők tudjuk, amit már egy fődíj is megerősít – jegyezte meg a polgármester, s mint kiderült, bárhol jár, mindig érdeklődve figyeli, milyen új városszépítő ötletet lenne érdemes hazahozni és itthon is viszontlátni a tereinken, parkjaikban.

Csapatmunka és virágkompozíciók

– Ez valóban egy csapatmunka eredménye – erősítette meg dr. Pazonyi Péter. A NyírVV Kft. ügyvezetője szerint nem csak a munkatársaiknak, hanem a város lakosságának is jár a köszönet, mert a város- és környezetszépítő – Ültess egy fát a holnapért!, Ültess egy fát a gyermekedért!, Parlagfűért virágot – akciókban nagyon tevékenyen részt vesznek, nem csak elviszik a zöld növényeket, elültetik és gondozzák is azokat. Tavasszal több mint 40 ezer tő egynyári növényt ültettünk el, melyek formabontó virágkompozíciókkal, rendhagyó ágyásokkal járultak hozzá egy-egy városréász egyedi megjelenéséhez – mondta az ügyvezető. Külön kiemelte az unikornis, a Hősök terén a kiboruló virágdézsa, a könyvtár előtt lévő könyvet formáló ágyást.