Érdekes kimutatásra találunk, ha rápillantunk a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ ­(NNGYK) honlapjára. Azon belül is arra az aloldalra, amelyen a 40. naptári héttől működő légúti figyelőszolgálat adatait rögzítik. Egy kördiagramon szembetűnően látszik, hogy a vírusos eredetű megbetegedések jelentős részét a koronavírus (SARS-CoV-2) okozza, a rhinovírusok, az úgynevezett RSV (légúti óriássejtes vírus), valamint az influenza kórokozója az idén ősszel egyelőre nem okoz nagyszámú megbetegedéseket, bár hozzá kell tenni, hogy a háziorvosok szerint növekszik a felső légúti panasszal orvoshoz fordulók száma. Jön a kérdés: itt a Covid újra? A válasz nem egyszerű, hiszen a vírusfertőzések több típusáról is hallottunk már az ősz elején, és a koronavírus újabb variánsai is felütötték a fejüket, de tömeges megbetegedésektől szerencsére nem kell tartani. Az viszont tény, hogy a makacs köhögéssel, magas lázzal, gyengeséggel járó panaszokból csak hetek múltán lehet teljesen kilábalni. Mitől van ez?

Figyelőszolgálat, tesztek

– A klinikai és virológiai adatgyűjtést magában foglaló légúti sentinel sur­veillance célja az influenzavírus, a SARS-CoV-2 és az RSV (légúti óriássejtes vírus) által okozott fertőzések figyelemmel kísérése – mondta el dr. Kiss Csaba Kótajban praktizáló háziorvos, aki sok éven át tagja volt a figyelőszolgálatnak. Hozzáfűzte, hogy azok a háziorvosok, akik az idén is részt vesznek benne, az influenzaszerű tünetekkel igazolt betegeket jelentik a kormányhivatal felé, illetve célirányosan vesznek mintát az influenzaszerű panaszokkal hozzájuk fordulóktól.

– Azoknál, akiknél az influenzaszerű megbetegedésük miatt egy kombinált tesztet elkészítettünk, eddig nagy számban Covid-vírust találtunk, vagy épp egyiket sem az említett három vírus közül. Egyelőre nem kell járványos méretekre gondolni, jelen vannak köztünk a gyorsan, cseppfertőzéssel terjedő kórokozók, de ez a betegszám nem ad aggodalomra okot.

Jellemzően milyen tünetekkel találkozunk a mostani koronavírusnál? – kérdezik sokan. – Felső légúti problémákkal, izomfájdalmakkal, torokfájással, orrfolyással, száraz, improduktív köhögéssel találkozunk, és vannak tápcsatornát érintő tünetek is: hányás, hasi panaszok. Sőt, szaglásvesztés vagy szaglászavar is felléphet. Most is van olyan betegem, aki erre panaszkodik, és ő bizonyítottan Covid-fertőzött – mondta el a doktor. Kitért arra is, hogy a vírus okozta betegségekre nem használnak az antibiotikumok, ezért nem is írnak fel rá gyógyszert az orvosok. A mai rohanó embernek meg kell tanulnia időt adnia magának a pihenésre, az ágynyugalomra, mert csak úgy lehet felépülni szövődmények kockázata nélkül a betegségből.