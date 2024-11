Bár az igazán nagy hideg még várat magára, érdemes mihamarabb téliesíteni a vízmérő órákat, ugyanis a fagy komoly károkat okozhat. Mindezt nem csupán a berendezés, a pénztárcánk is megsínyli, mivel a hatályos jogszabályok szerint a fagy kiengedésekor elfolyt vizet, a mérőcsere költségeit, és a szétfagyott, nem javítható vízmérőt a felhasználóknak kell megfizetnie.

A vízmérő elfagyása nem kis bosszúságot okoz a felhasználónak

Fotó: Illusztráció: MW-archív/Lang Róbert

Pár lépés a vízmérő biztonságáért

A vízmérő-téliesítés ugyanakkor egyáltalán nem nehéz feladat, csupán néhány egyszerű lépést kell követniük a felhasználóknak a kellemetlenségek elkerülése érdekében. A Nyírségvíz Zrt. ajánlása szerint győződjünk meg arról, hogy megfelelően záródik-e a vízmérőakna fedele. Az aknát és a vízmérőt szigetelni kell polisztirollal vagy más szigetelő anyaggal. E lépések ellenére télen többször is érdemes ellenőrizni, van-e víz az aknában, illetve hogy a fedél megfelelően zár-e – javasolta a szolgáltató, ami azoknak is szolgált jó tanácsokkal, akiknek a vízmérőjük pincében, vagy egyéb zárt helyen van.

Mint írták, az ilyen helyeket található mérők és vízvezetékek épsége érdekében ellenőrizni kell a pinceablak épségét, szigetelését, és a nyílászárót zárva kell tartani. A télen nem használt ingatlanok vízhálózatát is vízteleníteni kell, beleértve az aknát is. Ezzel a néhány lépéssel a szolgáltató szerint nem csupán az időt és a bosszúságot spórolhatjuk meg, hanem az elfolyt víz és az új vízmérő árát, a berendezés hitelesítésének költségét, illetve a vezeték elfagyása esetén a felújítást is.

A vízmérő téliesítésének lépéseit az alábbi videóban mutatja be a szolgáltató.