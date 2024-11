Stabilitást ad az „öreg hölgy”

Hallottam én is, hogy sokan »öreg hölgynek« nevezik a tornyot, végülis már betöltötte a hatvan évet, ráadásul egy gondoskodó szerepet is betölt az itt élők életében

– erről már Könnyű Zsolt, a Nyírségvíz Zrt. megbízott vezérigazgatója beszélt, aki azt is elárulta, nyomásfokozó berendezéseik frekvenciaváltó szivattyúkkal működnek, így a víznyomást az igényekhez igazodva tudják szabályozni. Erre a 800 köbméternyi vízre egyfajta tartalékként is szükség van, stabilitás ad a víziközmű-rendszernek – hangsúlyozta a szakember.

A víztorony belülről, ahogy csak ritkán látható

Fotó: Sipeki Péter

A tervek, és a munkák pillanatnyi állása szerint a kivitelező tudja tartani a december 15-ei határidőt, amire elkészül a 338 millió forintos projekt. Megújul a két, összesen 800 köbméteres víztér, ezek víztartáspróbája és üzembe helyezése megtörtént, megújulnak a korlátok, a pihenőterek, felszerelik a térfigyelő kamerákat. Kicserélték a magastárló medence zárófödémének burkolatát. Új nyílászárókat szerelnek be, a külső, 20 ágú csillag alakú héjazat csontszínű lesz, megszépül a magastároló környezete is, a kerítés és a járda, tér- és külső díszkivilágítást kap a víztorony, melynek felső szintjén kiállítóteret alakítanak ki. Ám vannak még álmai a Nyírségvíznek a toronnyal kapcsolatban. Addig is érdemes elsétálni a Szarvas utca felé, még látszik a monumentális állványzat is.