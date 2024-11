Ahogy arról már hírt adtunk, november 27-én a nyíregyházi vonalon is fennakadásokat tapasztalhattak az utasok, hiszen a Debrecenből Záhonyba 17:53-kor elindult vonat elgázolt egy embert Debrecen közelében. A vonatgázolás helyszínelésének ideje alatt egy vágányon szünetelt a forgalom Debrecen és Apafa között, emiatt 15-30, esetenként 30-60 perccel nőtt a menetidő a Budapest-Debrecen-Nyíregyháza-Záhony és a Debrecen-Mátészalka vonalon. Szerda éjjel fél tízre fejezték be a baleseti helyszínelést.

A vonatgázolást sokszor figyelmetlenség okozza

Forrás: Illusztráció: getty images

Vonatgázolás egy nap alatt

Azonban aznap ez már a második tragédia volt. Előtte a Keszthelyről Budapestre tartó, Székesfehérvárról 16:37-kor továbbindult Balaton InterCity is elgázolt egy embert Székesfehérvár és Dinnyés között. A helyszínelés ideje alatt ott is csak egy vágányon haladhattak a vonatok azon a szakaszon. A szerelvényen mintegy százhetven ember utazott, akiknek a székesfehérvári hivatásos tűzoltók segítettek biztonságosan átszállni a mentesítő vonatra. Sajnos ezzel nem ért véget a szerdai szerencsétlenségek sorozata. A MÁV tájékoztatása szerint a Püspökladányból Biharkeresztesre elindult vonat is elgázolt későn este egy embert Püspökladány közelében. A helyszínelés ideje alatt szünetelt a forgalom Püspökladány és Báránd között. Éjjel negyed egyre fejezték be a baleseti helyszínelést. A szerdai tragédia sorozat csütörtök reggel folytatódott Keszthelyen a Lóczy Lajos utcai átjáróban ütött el egy embert a Balatonszentgyörgyről 6:00-kor Győrbe indult Helikon InterRégió.

Sajnos idén jóval több vonatgázolás történt vármegyénkben, mint 2023-ban. Tavaly egész évben 7, idén október közepéig 15 gázolást mutat a MÁV statisztikája, ami most ezekkel a szerencsétlenségekkel is kiegészül.

Októberig hét baleset történt vasúti átjáróban, minden alkalommal személygépkocsival ütközött a vonat (1 súlyos és 3 könnyű sérüléssel, 3 anyagi következménnyel járt). Öt gázolás történt tiltott vasútüzemi területen tartózkodás miatt (3 halálos kimenetelű, 2 súlyos sérüléssel járt). Két öngyilkosság és egy öngyilkossági kísérletet regisztrált a MÁV az idén a Szabolcs-Szatmár-Beregben. Közelednek az ünnepek, gyakran lesz még nagyobb a forgalom a megszokotthoz képest, így jóval körültekintőbben kellene közlekedni.