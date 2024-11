Az online térben élnek

Érdekes – vagy inkább megdöbbentő –, hogy a tinédzserek 30 százaléka akkor is online „beszélget” a társaival, ha egy légtérben tartózkodnak. – Bár lépten-nyomon azt halljuk, hogy felgyorsult világban élünk, a Z-generáció tagjai mégis lelassult életet élnek. Ezért persze nem csupán ők a felelősek, a szülői magatartás és a társadalom hozzáállása is e jelenséget fokozza. Mit is jelent mindez? Bizonyos életesemények, életszakaszok eltolódnak, s az időablakuk is kibővül. A családalapítás, vagy éppen a szülői ház elhagyása is sokkal később történik meg, mint a korábbi generációk esetében. Az elhízás is egyre gyakoribb a körükben – mivel kevés időt töltenek mozgással, de annál többet a képernyő előtt –, és egyre nagyobb a fiatal rövidlátók aránya is. Szintén megdöbbentő, hogy az általunk megkérdezett fiatalok közel 40 százaléka rendszeresen dohányzik. Ez egy nagyon magas szám, és főleg azon fiatalok gyújtanak rá rendszeresen, akiknek a szülei is dohányoznak. Nem kevésbé lesújtó eredményeket mutat a Z-generáció alkoholfogyasztása. Az még belefér, ha például egy születésnapon, esetleg hétvégenként elfogyasztanak egy-egy italt, de a havi kilenc alkalom már meglehetősen sok, ráadásul ennél nagyobb gyakoriságra is rámutatott a kutatásunk. A mértékkel is gond van, hiszen nagyon magas azok aránya, akik amikor alkoholt fogyasztanak, le is részegednek – hívta fel a figyelmet Rusinné prof. dr. Fedor Anita. Az egészségkárosító szokások mellett a kutatás arra is rámutatott, hogy a szabadidejük nagy részét is az online térben töltik a Z-generáció képviselői. – Több mint 70 százalék azok aránya, akik chatelnek, a közösségi oldalakat böngészik, interneteznek, méghozzá napi szinten. A túlzott eszközhasználat miatt alakul ki a már korábban említett alváshiány is. Ennek egyik oka, hogy a fiatalok sokszor az alvásidő rovására böngészik az egyes oldalakat – hangsúlyozta a dékánhelyettes.