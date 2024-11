Ahogy arról korábban beszámoltunk, óriási figyelemnek örvend a Z-generáció a kutatók és egyéb szakemberek irányából, legyen szó szociológia vizsgálatokról, vagy éppen a munkaerőpiacot érintő felmérésekről. Legutóbbi cikkünkben a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kara lesújtó tényeket feltáró kutatását mutattuk be olvasóinknak, most pedig a Z-generáció sokaknak értetlen nyelvhasználatát elemezzük dr. habil Minya Károly nyelvész, a Nyíregyházi Egyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete intézetigazgatója közreműködésével.

A Z-generáció tagjai a "digitális bennszülöttek"

Fotó: Illusztráció: Getty Images

Z-generáció, a „digitális bennszülöttek”

Biztos sokan szembesültek már azzal, hogy a buszon, esetleg az utcán elkapott, fiatalok közötti beszélgetésből kis túlzással egy szót sem értenek. A jelenség nem a véletlen műve, ráadásul bizonyos szempontból egy természetes nyelvi folyamat eredménye. A diáknyelv és a szleng ugyanis régóta létező nyelvváltozatok, és a köznyelvhez hasonlóan folyamatosan változnak.

Dr. habil Minya Károly ezzel kapcsolatban elárulta, a Z-generáció, vagy más néven „digitális bennszülött” nemzedék ereiben „byte-ok folynak”, és bizony egy a nyelvhasználatukra is hatással van mind szóban, mind írásban.

– A mostani diáknyelvnek is számos sajátossága van. A szleng, a bizalmas társalgási stílus jellemzőit hordozzák a diákok beszélgetései, illetve írásai. A diáknyelvről, szűkebben a Z-generáció nyelvéről elmondható, hogy fésületlen és színes, egyben nyegle és játékos, gyakran szórakoztató és humoros elemekkel. Sajnos azt is el kell mondani, hogy nem ritkán trágár szavakkal, mondatokkal is tarkított a diákok nyelvhasználata – ismertette a Z-generáció nyelvhasználatának jellemzőit a nyelvész. Bár sokan nem értik a fiatalok szavait, talán meg is rökönyödnek a kifejezésmódjukon, ezzel alapvetően még nem lenne gond.

„Na, lökjed, kisapám!”

– Ez a bizalmas nyelvváltozat egy természetes forma, ám arra nagyon fontos odafigyelnie a fiataloknak, hogy mikor és hogyan beszélnek, írnak. Nem mindegy a szituáció és az sem, hogy kivel kommunikálunk. Ami a barátok között elfogadott, más helyzetben nem lesz az. Nem szerencsés azzal nyitni egy állásinterjún, hogy „Na, lökjed, kisapám!”, hiszen abban a pillanatban ugrik az álláslehetőség. Mindez fordítva is igaz: a kollégiumi szobatárs biztosan furcsán nézne fiatal barátjára, ha ő így szól: „Légy olyan kedves, nyújtsd ide a ruházatomat!”. Minden helyzetnek és csoportnak megvannak a maga normái, melyekhez alkalmazkodni kell – világított rá dr. habil Minya Károly. Az már más kérdés, mennyire figyelnek oda e normákra a Z-generáció képviselői, és tudják-e hogyan nyilvánuljanak meg az egyes élethelyzetekben?