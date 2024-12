Sok helyen okozhat kellemetlenséget, ha elmegy az áram, főleg ha nem is számítunk rá. Előre fel kell készülni arra is, ha ebben a hidegben órákon át nem lesz meleg víz, vagy fűtés, de áramszünet alkalmával elmehet az internet és a tv is. Időnként karbantartási munkálatokat végeznek a szolgáltatás minőségének javítása érdekében, így összeszedtük a december 3-i lehetséges áramkimaradásokat, hogy ne érjen senkit váratlanul. Az Opus Titász információja szerint tervezett karbantartási munkálatok miatt Fehérgyarmat, Kisvárda, Kótaj, Ófehértó, Rakamaz és Tiszavasvári egyes utcáiban is több órás áramkimaradás várható. Mutatjuk a listát, hol és mikor kell áramszünettel számolni kedden.

Fehérgyarmat

December 3., kedd 8.00-tól 15.30-ig:

Móricz Zsigmond utca 3-5.

Móricz Zsigmond utca 3-5.

Móricz Zsigmond utca 2 – 2.

Móricz Zsigmond utca 1 – 17.

Kossuth tér 1 – 1.

Petőfi Sándor utca 2 – 8.

Petőfi Sándor utca 1 – 13.

Kisvárda

December 3., kedd 9.00-tól 15.00-ig:

Hrsz. HRSZ:0302/5.

Mózer Ernő utca 45-47 HRSZ:1819.

Kákástó utca 57-59 HRSZ:4122.

Mózer Ernő utca 2 – 82.

Mózer Ernő utca 1 – 9001.

Szív utca 2 – 66.

Szív utca 1 – 45.

Toldi Miklós utca 2 – 40.

Toldi Miklós utca 1 – 33.

Csokonai utca 2 – 32.

Csokonai utca 1 – 31.

Hársfa utca 2 – 40.

Hársfa utca 3 – 39.

Török utca 4 – 294.

Török utca 1 – 17.

Almáskert utca 2 – 38.

Almáskert utca 1 – 37.

Kákástó utca 2 – 42.

Kákástó utca 1 – 75.

Esze Tamás utca 2 – 40.

Esze Tamás utca 1 – 39.

Bolgár utca 2 – 24.

Bolgár utca 1 – 23.

Móricz Zsigmond utca 6 – 60.

Móricz Zsigmond utca 15 – 65.

Dobó István utca 2 – 38.

Dobó István utca 1 – 33.

Mező utca 4 – 44.

Mező utca 1 – 41.

Kótaj

December 3., kedd 9.00-tól 15.00-ig:

Árpád utca HRSZ:481.

Dózsa György utca 9.

Külterület HRSZ:0172/9

Nyírfa utca HRSZ:0185/23.

Dankó Pista utca

Rozmaring utca HRSZ:91/1.

Pacsirta utca

Dankó Pista utca 1-2.

Árpád utca 34 – 68.

Dózsa György utca 2 – 44.

Dózsa György utca 1 – 49.

Hunyadi utca 24 – 60.

Hunyadi utca 29 – 81.

Kert utca 50 – 50.

Pacsirta utca 2 – 18.

Pacsirta utca 3 – 21.

Kórház utca 9000 – 9000.

Nyírfa utca 2 – 6.

Nyírfa utca 1 – 1.

Rozmaring utca 4 – 14.

Rozmaring utca 3 – 7.

Akácfa utca 2 – 8.

Akácfa utca 1 – 7.

Mező Imre utca 2 – 2.

Mező Imre utca 1 – 3.

Móricz Zsigmond utca 2 – 26.

Móricz Zsigmond utca 1 – 29.

Ady Endre utca 2 – 32.

Ady Endre utca 1 – 25.

Dankó Pista utca 2 – 22.

Dankó Pista utca 1 – 17.

Szegfű utca 2 – 6.

Szegfű utca 1 – 9.

Béke utca 2 – 8.

Béke utca 1 – 19.

Balaton utca 1 – 31.

Hársfa utca 2 – 8.

Hársfa utca 1 – 9.

Katona József utca 21 – 29.

Ságvári utca 2 – 24.

Ságvári utca 1 – 27.

Arany János utca 36 – 62.

Arany János utca 25 – 43.

Zrínyi utca 2 – 28.

Zrínyi utca 5 – 43.

Katona Pál utca 2 – 26.

Katona Pál utca 1 – 27.