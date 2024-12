Királyi vendéglátásban lehet része mindenkinek, akik évek óta ellátogatnak az adventi vásárba. – Már nagyon sok visszatérő vendégünk van, hiszen tudják, hogy mindig finom falatokat kapnak nálunk. Nagyon népszerű a sült hurka, kolbász, a toroskáposzta, a sült csülök, a frissensültek is. Természetesen van italos részlegünk is, ahol forralt borral, gyümölcsborokkal is várjuk a vendégeket. Hétköznap este 21 óráig vagyunk, de ha hétvégén van rá igény, természetesen szívesen maradunk tovább is – ajánlotta Anita a Királyi Vendéglátás munkatársa.

Egyedi, kézzel készített termékekkel is várják a vásárlókat

Fotó: Lengyel Nóra

Egyedi meglepetések

Különleges, egyedi kézműves portékáikat kínálják a GyurmaDina családi vállalkozás testvérpárja. – Idén jöttünk először, nagyon sokat készültünk a vásárra, hiszen mindent saját kezűleg készítünk. Süthető gyurmával, változatos mintákkal díszítve kapható evőeszközök, bögrék, müzlis tálkák, üvegek, illetve horgolt csodáinkat is nagyon keresik. Azért is szeretik a termékeinket, mert nem tucattermékek, és természetesen nem csak karácsonyi motívumok vannak, hanem bármilyen alkalomra is találnak ajándékot az érdeklődők. Ráadásul egyedi elképzelés alapján, megrendelésre is készítünk tárgyakat, például nagyon népszerű, amikor fotó alapján süthető gyurmából bögrére alkotjuk meg a megajándékozott portréját, de sokszor kérnek logóval ellátott tárgyakat is. Kicsiknek és felnőtteknek is meg találhatják a megfelelő meglepetést – ajánlotta Drahos Edina és megmutatta, hogy a standon különleges, gyógynövényekkel, hegyikristállyal töltött gyógypárnákat is meg lehet venni, van amelyik a légzést könnyíti meg, vagy van olyan is, amelyik az elalvásban segít.