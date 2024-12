Érdemes-e még lesni az akciókat, vagy a Black Friday már tényleg csak egy marketingfogás? Egyre többet olvasni arról, hogy a korábban a fergeteges kedvezményekről ismert fekete péntek mára elveszítette a varázsát, és valójában a „kihagyhatatlan ajánlatokat” nem is olyan nehéz mellőzni. Az biztos, hogy 60–70 százalékkos leárazás már csak elvétve akad, inkább a 15–20 százalékos kedvezmény a jellemző, ami valljuk be, nehezebben csábítja az embereket az üzletekbe, vagy éppen a képernyők elé. Azt se felejtsük el, hogy a Black Friday ma már nem is egy napról szól, sokkal inkább egy hetes, egy hónapos akciódömpingről. A vélemények tehát megoszlanak a fekete péntek jelenlegi arcáról, s a novemberi leárazások után néhány nappal Ujvári Adrienn webáruház-szakértő, a webáruházak készítésével és üzemeltetésével is foglalkozó Shopmentor Kft. alapítója segített szerkesztőségünknek eligazodni a témában.

Ujvári Adrienn szerint szó sincs róla, hogy "halott" lenne a Black Friday

Fotó: Ujvári Adrienn archívuma

Nem egy napról szól a Black Friday

Mint mondta, sokkal inkább beszélhetünk „fekete hónapról”, mintsem fekete péntekről, és szinte minden kereskedő másképp tartja ezt a „vásárlóünnepet”.

– Lehet, hogy ma már nincsenek olyan meghökkentő leárazások, ám azt ne felejtsük el, hogy kamuakció is csak elvétve akad, köszönhetően a hazai jogszabályoknak. Úgy vélem, a Black Friday egyáltalán nem egy halott dolog, ám az engem is meglepett, hogy ma már nem a boltok versengenek egymással, hanem a vásárlók, hogy hozzájussanak bizonyos termékekhez. A fekete péntek sikerét mutatja a forgalom is, ugyanis 150–160 milliárd forint között alakul az az árbevétel, amit a novemberi akciók hoztak a kereskedőknek. Lecsengésről tehát szó sincs, amit a kosárértékek is remekül példáznak: míg az év többi időszakában átlagosan 20 ezer forintos kosárértékkel számolhatunk, addig a Black Friday időszakában 195 ezer forintra emelkedett az érték – ismertette a meggyőző adatokat Ujvári Adrienn. A webáruház-szakértő azt is elárulta, továbbra is a műszaki cikkek, a szórakoztató elektronikai eszközök, illetve a háztartási gépek azok, amiket az év ezen időszakában a leginkább keresnek a vásárlók.