Ahogy arról beszámoltunk, vasárnap délelőtt Nyírtelek belterületén egy mezőgazdasági gép elütött egy nőt. A helyszínen életét vesztette a nő, amikor elgázolta a sofőr.

Elgázolta a feleségét a traktorral

Fotó: Bordás Béla

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője a tragikus esetről elmondta, hogy a hölgy Nyírtelek belterületén, a Tokaji út szélén várakozott a kerékpárjával, át szeretett volna kelni az úton, közben a mellékútról egy mezőgazdasági vontató jobbra kis ívben kifordult, és elsodorta a nőt. Sajnos olyan sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A Nyíregyházi Rendőrkapitányság szakértő bevonásával, büntetőeljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit.

Elgázolta a feleségét

Kiderült, hogy a 70 éves férfi a saját feleségét gázolta el. Tódik Gábor nyírteleki mezőőr ott volt a szörnyű baleset helyszínén, mindenkit megrázott a durva eset.

Az idős férfi a Zrínyi utcáról hajtott ki a Tokaji útra, a felesége ott állt az út szélén, közel a traktorhoz, és elsodorhatta, beesett a traktor alá, amivel átment rajta. Egyébként soha nem ártott senkinek, de nagy baj volt a szemével, nagyon rosszul lát a férfi, ezért a felesége segített neki közlekedni, előtte ment mindig kerékpárral, és mutatta az irányt. Úgy tudom, hogy éppen a szeme miatt nem volt jogosítványa

– részletezte Tódik Gábor, és megjegyezte: -Már korábban is látta, hogy ment kifelé a traktorral az idős férfi, keresztezte a Tokaji utat, az Adyról ment át a Zrínyire, és akkor is majdnem balesetet okozott. Egy vétlen sofőr lélekjelenlétén múlt, hogy nem ment neki a traktorral, mert az autós elkapta a kormányt. Tódik Gábor azt is elmesélte, hogy az idős férfi először nem is vette észre, hogy a feleségét gázolta halálra, hanem csak egy idő után jött rá, hogy mekkora baj van. – Ekkor leült az út szélére, és mondta mindenkinek, a kiérkező rokonoknak is, akik oda akartak menni hozzá, hogy most inkább hagyják békén.

Hihetetlenül sajnálom az egész családot, nagyon megrázott mindenkit ez a szörnyű tragédia

– mondta letörten a nyírteleki mezőőr és polgárőr, majd hozzátette: minden véres volt, iszonyatos látvány fogadta a baleset helyszínén.