Fegyvert ragadtak a Székely Hadosztály katonái, önként vállalták a küzdelmet a haza integritásának megőrzése érdekében. A Székely Hadosztályra, s annak főhadnagyára, vitéz Vén Zoltánra emlékeztek vasárnap Nyíregyházán a vármegyeháza falán elhelyezett emléktábláknál a Honvédsuli kadétjainak közreműködésével. A Trianon Társaság és a Rákóczi Szövetség nyíregyházi szervezetei által szervezett megemlékezésen Dalmay Árpád, a Beregszászért Alapítvány és a Rákóczi Szövetség nyíregyházi szervezetének elnöke köszöntötte a megjelenteket. Mint kiemelte, emlékeznek és ünnepelnek a két emléktáblánál. Emlékeznek arra a történelmi eseményre, hogy az első világháború befejezése után Magyarországon öt hónapon keresztül reményt jelentett a Székely Hadosztály katonáinak bátor magatartása, ugyanakkor ünnepelni is kell a hősöket, kegyelettel kell emlékezni azokra a hazaszerető férfiakra, akik önként vállalták a küzdelmet a haza integritásának megőrzése érdekében.

Fegyvert ragadtak a hazáért: a megemlékezésen Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke is elmondta gondolatait

Fotó: M. Magyar László

Fegyvert ragadtak Kolozsváron

– Több mint tíz évvel ezelőtt Kovács Zoltán vetette fel az emlékezések megrendezését, akinek az édesapja egykoron szintén tagja volt a Székely Hadosztálynak. 2018-ban emléktáblák kerültek a vármegyeháza falára, azóta itt tartjuk a megemlékezéseinket – jelentette ki Dalmay Árpád.

Az emlékezés fontosságáról Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés alelnöke mondta el gondoltait. Először is megköszönte Dalmay Árpádnak, hogy fáradhatatlanul szervezi a Székely Hadosztály és vitéz Vén Zoltánnal kapcsolatos megemlékezéseket.

– A Székely Hadosztály és vitéz Vén Zoltán neve a számunkra egyet jelent a hősiességgel, a bajtársiassággal, a hazaszeretettel, a szülőföld iránti elhivatottsággal. Hogy ezek az értékek fennmaradjanak napjainkban, sokat tesznek a Honvédsuli kadétjai – fogalmazott Baracsi Endre.

– Számunkra küldetés és felelősség, hogy az újonnan felnőtt generációk is ismerjék a Székely Hadosztály történetét, munkásságát és hősiességét, erkölcsi kötelesség minden magyar számára az emlékezés, mert a következő ezer évben ez kiemelt fontosságú lesz. Vitéz Vén Zoltán az életével példakép a számunkra is a XXI. században, ezért is került be élete és munkássága a vármegyei értéktárba – tette hozzá a vármegyei közgyűlés alelnöke.