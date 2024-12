Már csak néhány nap, és Baktalórántházára is megérkezik a Mikulás, méghozzá egy feldíszített lovas hintóval – tudatta közösségi oldalán a város önkormányzata. Arra is kitértek, a nagyszakállú útja december 4-én, szerdán, a délutáni órákban a művelődési központ színháztermébe vezet. A részt vevő gyerekek, családok 16:20-tól a Manók tánca című interaktív Mikulásváró koncertet láthatják-hallhatják, majd a műsor után Mikulás megajándékozza a gyerekeket. Az önkormányzat arra is felhívta a figyelmet, hogy a férőhelyek alacsony száma miatt a gyermekeket családonként csak egy felnőtt kísérheti.

Azoknak sem kell csüggedniük, akik nem tudnak jelen lenni az eseményen, hiszen őket december 7-én, szombaton az otthonukban keresi fel a Mikulás.