A lakó-pihenő övezet célja (a sebességkorlátozáson kívül), hogy az átmenő forgalmat elterelje a területről, azonban nagyon sokan ezzel nincsenek tisztában. Mint ahogy azzal sem, hogy ha valaki a Törpe utca felől megy a Korányi felé az egyenes Bánki utcán, akkor a neki jobbról érkező, a kis utcákból kikanyarodó autósoknak, kerékpárosoknak van elsőbbségük. Ezt most már a héten kihelyezett, négy darab egyenrangú kereszteződés tábla is nyomatékosítja! Rengeteg konfliktusról és balesetveszélyes helyzetről számoltak be az ott lakók, óvatosan vezessenek! Behajtani pedig csak céllal lehet, amit a rendőrök gyakran ellenőriznek is!