A tervezés és az engedélyeztetés összetett munkát igényel. Az első ütem kivitelezése folyik, tervezés azonban nem állt meg, jelenleg is tartanak a második és harmadik ütem tervezési folyamatai – mondta dr. Podlovics Roland azt is hangsúlyozva, hogy a fejlesztések elsődleges célja a munkahelyteremtés, ami mellett az ipari infrastruktúra erősítése is fontos szerepet játszik. Ezzel közvetlen előnyöket biztosítanak a város és a környék lakói számára, hozzájárulva a helyi gazdaság fejlődéséhez és a közösség jólétéhez, szem előtt tartva a lakosság érdekeit és a környezetvédelmi szempontokat.