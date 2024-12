Százötven éve született Budapesten Weisz Erik, aki Harry Houdini néven Amerikában vált világhírű illuzionistává. Az évforduló alkalmából a Magyar Posta reprezentatív bélyegblokkot adott ki, amelynek bemutatóját pénteken tartották a Budai Várban lévő Houdini Házban. Az eseményt David Merlini szabadulóművész, a ház alapítója vezette, a díszvendég pedig a nyíregyházi születésű, Amerikában élő Gloviczki Péter érsebész volt. A professzor fiatal korában az 1962-es Ki mit tud? bűvész kategóriájának győzteseként lett ismert, később bűvész-világbajnokságon Párizsban ezüstérmet, Tokióban pedig aranyérmet nyert, miközben kitüntetéses diplomát szerzett a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen.

A Houdini bélyegblokk Gloviczki Péter és David Merlini aláírásával, elsőnapi bélyegzéssel

Fotó: A szerző

Az egyik nagy titok

Gloviczki professzor a bemutatón elmondta, évtizedekkel ezelőtt hogyan kutatták fel Rodolfóval, az ismert magyar bűvésszel a Pesti Zsidó Hitközség nyilvántartásában Weisz Erik születési bizonyítványát. Felfedte a trükkök egyik titkát is: a bűvész kezének gyorsabbnak kell lenni a néző szeménél – ezt egy pénzérmével és egy (kötelet helyettesítő) cérnaszállal be is mutatta. A budapesti Houdini Ház 2016-tól óta nemcsak Harry Houdini életének kutatási központja, de az egyetlen eredeti Houdini-műtárgygyűjtemény is Európában. A kiállításon megtekinthetők a jeles művész saját emléktárgyai, például bilincsek, személyes levelezés és további becses műtárgyak is. Marik Sándor