Azt is tudjuk, óriási üzlet áll amögött, hogy a legfiatalabb korosztály nap mint nap görgesse a közösségi oldalakat, a legnagyobb hirdetési bevétel ugyanis annak a platformnak jut, amelyen a legtöbb időt töltik a gyerekek. Nemrégiben Pöltl Ákos családbiztonsági szakértő fejtette ki erről a véleményét Nyíregyházán egy előadásában. Elmondta, az óriás techcégek célja, hogy minél nagyobb szeletet szakítsanak ki a fiatalok figyelméből és célzottan ráutazzanak a befolyásolhatóságukra. Persze, nem sokat rágódnak azon, hogyan alakítják (vagy inkább torzítják) a gyerekek érzésvilágát, identitását a közösségi oldalak.

Torzítja a tinik énképét a túl sok médiahasználat

Fotó: Shutterstock

Megdöbbentő az adat, miszerint 2007 óta megduplázódott a saját telefonnal rendelkező 7-8 éves gyerekek száma idehaza, és azoknak a 11-16 éveseknek a száma is, akikkel idegen próbált kapcsolatba lépni valamilyen okoseszközön keresztül. A médiahatóság adatai sok mindenre kitérnek, többek között arra is, hogy a 13-14 évesek negyede tart kapcsolatot élőben soha nem látott „ismerőssel”, s sajnos azoknak a gyerekeknek is egyre nő a számuk, akik átéltek már valamilyen internetes zaklatást.

– A közösségi oldalakon átlagosan 11 és fél évesen regisztrálnak a gyerekek, a TikTok a legnépszerűbb közösségi platform, követi a Facebook és az Instagram, amelyen naponta több órát is elidőznek – mondta el Tullner Gabriella. A nyíregyházi szakpszichológus szerint a teljes tiltás nem megoldás, de ha nincs a fiatalokon kontrollnyomás, beszippantja, felfalja őket ez a világ.

– A kamasz nem felnőtt, még nincs meg benne az a képesség, amivel féken tartsa magát és ne váljon a szenvedélyévé az okostelefon – hívta fel a legfontosabb dologra a figyelmet a szakpszichológus, merthogy függővé is válhatnak a gyerekek. – A virtuális világ az életünk része lett, de nem helyettesítheti a valóságot. Az „online társasági háló” nem valós közeg és sokszor a világ torz tükre – folytatta a szakember. Hozzáfűzte, mára mérhető károkat okozott a túlzott kütyüzés, mind a gyerekek tanulmányi eredményeiben, személyiségfejlődésében. Talán mind között a videójátékok, a közösségi oldalak pásztázása okozza a legtöbb kárt a fiatalok pszichéjében, ezt páciensei körében is látja, tapasztalja.