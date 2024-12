Szajoli vasúti baleset: emlékmű épült a tragédia helyszínén

Fekete zászló az egyetem főépületén

Én estére értem haza Debrecenből, s amikor meghallottam, hogy mi történt, összeugrott a gyomrom. A szolnoki és a budapesti csoporttársaim is mindig ezzel a vonattal utaztak péntekenként, de mert nemhogy mobil, de otthoni telefon sem volt még, vasárnap délutánig semmit sem tudtam róluk. De amikor visszamentem Debrecenbe, a gyönyörű főépületet fekete zászló tette végtelenül szomorúvá, s egyben jelezte: nagy a baj. Hat egyetemista élete ért véget azon a borzasztó vonaton, az egyikük a csoporttársunk volt. Imádta a történelmet, a várost, az egyetemet és az életet – három héttel a baleset után, a szolnoki kórházban halt meg. A temetésén az édesanyja sírva ezt ismételgette: Magdikám, megígérted, hogy soha nem esik bajod... Gábor aznap az utolsó kocsiban utazott, mert találkozott egy régi iskolatársával, s jót beszélgettek, Szajolnál pedig csak annyit mondtak nekik, hogy egy kisebb baleset történt. Nem is látta az összeroncsolódott vagonokat, örült, hogy az ütközéskor csak a lábát ütötte be, de nem aggódott, mert nem tudta, hogy lenne miért. Busszal vitték őket Pestig és amikor jóval éjfél után hazaért, nem értette, miért zokognak hisztérikusan a szülei – tőlük tudta meg, mi történt. Gabi, ahogy mindig, ezúttal is Magdiékkal utazott. Jóban voltak, az egyetemen és a koliban is sok időt töltöttek együtt, azon a pénteken viszont, pár perccel Szajol előtt hátrament Gáborékhoz. Ez mentette meg az életét. Ám utána hosszú, hosszú hónapokon át mardosta a kérdés: mi lett volna, ha ottmarad? Segíthetett volna Magdinak? Vagy ő sem élte volna túl?

A tragédiának négy nyíregyházi és egy tiszavasvári áldozata is volt, egy fiatal pár harminc éve közös sírban alussza örök álmát az Északi temetőben.

Ítélet, kártérítés