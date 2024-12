A Mikulás már egész biztosan útra kelt, hogy rénszarvasszánján december 6-án hajnalban megérkezzen, s finomságokkal töltse meg a jó gyerekek csizmáját. Ám a hivatalos télapó mellett egyre több civil Mikulás is járja ilyenkor az utcákat, hogy mosolyt csaljon kicsik és nagyok arcára, sőt, ezt már szervezett formában is megtehetik a jótékonykodók. Így sok-sok mikuláscsomag szerezhet örömet gyereknek, felnőtteknek egyaránt.

Mikuláscsomag: szerezzünk örömet ismeretleneknek!

Mikuláscsomag padon, buszon, játszótéren

A „Hagyj el egy mikuláscsomagot!” akció szervezői azt kérik, hogy

aki teheti, készítsen egy csomagot és hagyja ott egy padon, buszon, vonaton, orvosi váróban, vagy a hivatali folyosó ablakpárkányán, az oviban, a suliban, a bolt mellett, a játszótéren – bárhol, ahol aznap jár és ahol mások megtalálhatják

A csomagra írhatnak egy rövid üzenetet is, például ezt: „Engem azért hagytak el, hogy szebbé tegyem a napodat, vigyél haza!”.

Megyei városok is csatlakoztak

Az elmúlt hat évben több mint 30 ezer mikuláscsomagot hagytak el az akcióhoz csatlakozók és az idén is nagy az érdeklődés: az esemény hivatalos oldalán eddig több mint 150 településről érkezett visszajelzés, így biztos, hogy Nyíregyházán, Újfehértón és Fehérgyarmaton is érdemes lesz figyelmesen járni, kelni pénteken. A szervezők megfogalmazása szerint ezen a napon nem csak ajándékozunk, hanem varázsolunk is. Az ünnep hangulatát, örömöt, mosolyt. A legszebb ajándék mégis azoké az önkéntes Mikulásoké, akik csatlakoznak a kezdeményezéshez, hiszen azt a jóleső érzést, hogy boldoggá tettek valakit, semmi nem múlja felül.

Legyünk mi magunk az a Mikulás, aki december 6-án örömet szerez kicsiknek, nagyoknak!

Megyei városok, ahonnan csatlakoztak az akcióhoz