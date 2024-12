Újjáépítették a halálgyárat: a makettről nem hiányozhatott a deportált zsidókat szállító vonat sem

Fotó: M. Magyar László

– Nemcsak részt veszünk versenyeken, hanem mi is szervezünk, ilyen volt például a Szenes Hanna születésének 100. évfordulójára meghirdetett országos versenyünk, aminek a döntője Budapesten volt. Ezekkel a versenyekkel kapcsolatban vannak olyan feladatok, mint például egy filmkészítés, amikor a holokausztot mélyebben is megismerhetik, hiszen holokauszt-túlélőkkel vagy embermentőkkel kell interjút csinálniuk a diákoknak. Ezekből a kisfilmekből már tíznél több készült az elmúlt évek során iskolánkban. Rendszeresen megemlékezünk a holokauszt emléknapról is. Az Élet Menete kifejezés már többször is elhangzott a beszélgetés során. Az Élet menetének köszönhetjük azt, hogy makett-projekt iskolánkba is eljutott. A maketteket elkészítő Experience Historyt az a cél vezette, hogy élményközpontú, élményszerű történelemoktatásban lehessen részük a diákoknak. A maketteket azért készítették el, mert minden ember nem juthat el ezekre a helyekre, viszont így élményszerűvé lehet tenni a történelem megismerését. Bármennyire is borzalmas a téma, az embereknek tudniuk kell a szörnyűségekről, az iparszerű emberirtásról, hogy mindez még egyszer ne ismétlődjön meg.