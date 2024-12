Zsúfolásig megtelt Nyíregyháza főtere vasárnap délután, amikor is a sötétből hirtelen gyönyörű díszfény árasztotta el a belvárost. A város önkormányzata a történelmi egyházak együttműködésével az idén is közös gyertyagyújtásra, az ünnepi fény felkapcsolására hívta a városlakókat karácsonyhoz közeledve.

Zsúfolásig megtelt az ünnepi fénybe öltözött Kossuth tér Advent első vasárnapján

Fotó: Lengyel Nóra

Ünnepi fényben a főtér

A Kossuth téren felállított színpadon először a Mandala Dalszínház művésznője, Cserjési Beatrix az Abigél musicalből Zsuzsanna nővér dalát énekelte el. A műsor után dr. Kovács Ferenc polgármester, dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő, dr. Podlovics Roland alpolgármester és Csordás Gábor, a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház plébánosa léptek a színpadra. Dr. Kovács Ferenc köszöntötte a megjelenteket, és örömét fejezte ki, hogy ilyen sokan részt vesznek az első gyertya gyújtásánál, a várakozás ünnepi perceiben, amikor az adventtel kezdetét veszi a felkészülés a karácsonyra. - Ilyenkor persze gondolunk arra is, hogy nemsokára itt az év vége, végiggondoljuk az egész évet, milyen kihívások, sikerek értek bennünket, mit értünk el közösen, és hálát adunk az eredményekért. Remélem, hogy el is csendesedünk, jobban figyelünk egymásra, és nemsokára meggyújtjuk az adventi koszorú első gyertyáját, ami a hit szimbóluma. Az adventtel egy különleges ajándékot kapunk mindannyian: a várakozás, a készülődés ünnepi perceit és a hit megerősödését is. Azt kívánom mindannyiuknak, hogy töltsenek több időt szeretteikkel, barátaikkal, ha lehet, akár itt a Kossuth téren egy pohár forró tea vagy forralt bor mellett, és erősödjenek meg a családok, kerüljenek közelebb a családtagok egymáshoz, és erősödjenek a barátságok is - mondta a polgármester, és megkért mindenkit, hogy együtt számoljanak vissza, hogy a város főterén az ünnepi fények felgyulladhassanak. Nagy ováció mellett gyulladt ki a díszkivilágítás, ezzel hivatalosan is megnyílt az adventi forgatag. Ezután a római katolikus egyház szolgálatával gyújtották meg az első gyertyát a város adventi koszorúján a város vezetői és országgyűlési képviselői.