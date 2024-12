A karácsonyi vásárok színesek, illatosak, jobb esetben valódi kézművesek termékei közül válogathat a forgatag közönsége, a legtöbbször azonban a kínai vacak és gagyi ömlik a vásárlókra a szeretet ünnepéhez közeledve. Ezt elégelte meg egy nyíregyházi születésű, Tiszaújvárosban élő iparművész, akit jó ideje foglalkoztat a kérdés, miként lehetne rábírni az embereket arra, hogy tucatáruk helyett minőségi kortárs alkotásokat ajándékozzanak egymásnak. Zajácz Tamás bőrműves mester tett egy jelentős lépést előre: családjával és barátaival összefogva olyan galériát nyit, ahol megfizethető áron kínálják munkáikat a képző- és iparművészek.

Zajácz Tamás bőrműves mester a képeit rendezgeti a kedden nyíló Szent István Galériában

Fotó: a művész archívuma

Zajácz Tamás: „a magángalériák feltornázzák az árakat”

– Miután Nyíregyházán megszűnt a Képcsarnok Galéria, nincs olyan képzőművészetet, kortárs vagy régebbi anyagot bemutató hely, ahol igényesebb alkotásokhoz juthatnak hozzá azok, akik erre áldoznának. Ezt elpanaszoltam Tomi fiamnak is, aki azt találta ki, hogy rendezzünk be mi egy karácsonyi művészeti vásárt a Szent István utcán megüresedett gyógyszertár helyén. Természetesen kaptam a lehetőségen, miután a tiszaújvárosi kiállítóteremben már csináltunk hasonlót a művésztelepeken, galériákban megismert barátokkal. Ahogy akkor, most is azt kértem tőlük, kínáljanak fel néhányat az otthon „porosodó” képek, festmények, szobrok közül, hogy azokhoz az érdeklődők műtermi áron juthassanak hozzá – árulta el a bőrműves iparművész. Elmagyarázta: a magángalériák elkérik a kortárs művészek anyagait bizományba, feltornázzák az áraikat, amivel aztán a vevők jelentős részét elriasztják.

Zajácz Tamás készített már testplasztikát Eszenyi Enikőről és Gregor Bernadettről, sőt, megihlette a Dancing with The Stars korábbi versenyzője, Gabriella Spanic villantása is, és számos tapintható kiállítást rendezett már. Képei mellett festmények, tűzzománcalkotások, gyöngyékszerek és mézeskalács-csodák is elérhetőek lesznek a helyszín miatt Szent István Galéria névre keresztelt, december 3-án, kedden nyíló kiállítóteremben. A karácsonyi művészeti vásár december 24-éig tart, de persze az sem lehetetlen, hogy jövő januárban újra megnyitja kapuit.