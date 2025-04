Tragédia: egy nőt és nyolc férfit szállítottak alkoholmérgezéssel kórházba

Bár a húsvét nem az az ünnep, ami a nagy bulizásokról szól, azonban sokan fordulnak meg vendégségben, a fiatalok szórakozni mennek és az alkohol is előkerül. Ilyenkor a nagyivók vannak veszélyben, sok-sok éves tapasztalat, hogy közülük jónéhányan a sürgősségin végzik, mert túlitták magukat. Sajnos tragédiába is torkollhat egy-egy ilyen eset. A minap adtuk közre a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) statisztikáját, ami a mérgezések gyakoriságát mutatta meg. Nem is gondolnák, hogy az elmúlt évben egy nő, és nyolc férfi halt meg súlyos alkoholmérgezés miatt. A statisztika a körülményeket nem taglalta, de tanulságos, és mindenképp a megelőzésre hívja fel a figyelmünket.

Alkoholmérgezés: az ünnepek kritikus időszakok azoknak, akik nem ismerik hol a határ

Alkoholmérgezés: az alacsony alkoholtolerancia súlyos károkat okozhat

Az emberek fejében még él a régi falusi húsvét képe, amiből nem maradhatott el a locsolkodás. A vendégszerető házaknál a hímes tojás mellé egy-egy pohár ital is járt a locsolkodóknak. Akik házról házra járva megöntözték a lányokat, asszonyokat és lehörpintették a házigazda italát, kicsit vagy inkább nagyon is kótyagosan tértek haza a nap végére. Hogy az ünnepek alkalmával többet iszunk -e a kelleténél? Érdekes a kérdés, mint ahogyan az is, kinek mennyi alkohol árt meg, de erre vannak tudományos álláspontok.

– Ugyanazon mennyiségű alkohol az embereknél más-más fokú ittasságot-részegséget okozhat, az egyéni tolerancia eltérő. Nagyobb mennyiségű ital fogyasztása vagy alacsonyabb alkoholtolerancia viszont súlyos mérgezést okozhat– olvashatjuk a webbeteg.hu oldalon. Az egészségügyi portálon az áll, az ittasságnak több fokozata ismert, melyet a véralkoholszintek alapján szokás osztályozni.

A klasszikus felosztás az alábbi: ittasság (0,5-1,5 ezrelékes véralkoholszint)

részegség (1,5-2,5 ezrelék véralkoholszint)

alkoholmérgezés (2,5-4 ezrelék véralkoholszint)

Az alkoholmérgezés tünetei

Mégis mi számít mérgező mennyiségnek? Egy-két pohár bor vagy 1-2 üveg sör még nem árthat meg. Azonban a vérben kimutatott négy ezrelék feletti véralkoholszintnél már felléphetnek problémák: a tudat fokozatosan elvész, a mérgezett egyre aluszékonyabb, zavartság léphet fel, egyre nehezebben ébreszthető a személy, kómába eshet, eszméletét elveszítheti, a vérnyomás alacsony, a pulzus alig tapintható, a légzés felületes ilyenkor. A mérgezett székletét és vizeletét maga alá engedi, magára hagyva ellátás hiányába a nyelv hátracsúszása miatt megfulladhat.

Mi a teendő az ittas, részeg vagy mérgezett személlyel?

Az első és legfontosabb, hogy az alkoholosan befolyásolt személy elől zárjuk el a további italozás lehetőségét. Súlyos részegség vagy kómás állapot esetén feltétlenül hívjunk mentőt! Az eszméletét vesztett mérgezettet az elsősegélynyújtás szabályai szerint, még a mentők kiérkezése előtt vizsgáljuk meg és lássuk el. Ellenőrizzük a légzést és a keringést, újraélesztést kell alkalmazni, ha szükséges.



A kórházba szállított személy az alábbi ellátásokat kaphatja alkoholmérgezés esetén: figyelik és stabilizálják az állapotát;

a légcsőbe vezetett csővel megnyitják a légutakat, ezzel megakadályozzák a légzési elégtelenség vagy hányás következtében történő fulladást;

szükség esetén oxigént adnak;

intravénás folyadék-, szénhidrát- és vitaminpótlással megelőzik a kiszáradást és a szövődmények kialakulását;

katétert helyeznek fel az öntudatlan betegnek;

gyomormosással az esetleg még nem felszívódott alkohol mennyiségét csökkentik;

aktív szén adásával a belekből még nem felszívódott alkoholt megkötik.

Visszatérve a tavalyi statisztikára: elkerülhetetlen volt a tragédia, súlyos alkoholmérgezéssel került kórházba a statisztikában említett egy nő és nyolc férfi. A szakemberek megjegyzik azt is, az alkoholok csoportjába tartozó a fagyállóként használt etilén-glikol szintén gyakran okoz mérgezést.