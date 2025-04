Anarcs: a szupernagyiknál a húsvét több, mint ünnep (fotókkal)

Anarcs, ahol megélik a családi összetartozás élményét

„Húsvét a faluban több, mint ünnep – időutazás is egy kicsit. A múlt emlékei és a jelen örömei kéz a kézben járnak. Minden gesztus, minden előkészület egy darabka szeretet, tisztelet a hagyományok iránt – és remény arra, hogy ez az egyszerű szépség még sokáig velünk marad.

Egy falusi húsvéti előkészület nemcsak a tavasz kezdetét, hanem a közösség, a hagyományok és a családi összetartozás megélését is jelenti - Így tettek Anarcson, egy szuper nagymamákból álló közösségben, akik finom, házias ízvilágot alkottak!” – írta a közösségi oldalán dr. Seszták Miklós országgyűlési képviselő, akire nagy hatással voltak az anarcsi szupernagyik.