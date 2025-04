„Angyal volt és Angyal lett” – rengetegen gyászolják az áramütésben meghalt nyíregyházi kislányt

A Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagintézményének 6. osztályos tanulója volt az áramütést szenvedett kislány - mint írtuk, az iskola pedagógusai, munkatársai és tanulói is mély fájdalommal búcsúztak tőle, de a közösségi média különböző felületein is rengetegen nyilvánítottak részvétet. A szívfacsaró hozzászólásokból idézünk most fel néhányat.

A mobiltelefonját a kádba ejtő nyíregyházi kislányt áramütés érte - rengeteg részvétnyilvánítás érkezik a családhoz

Forrás: Illusztráció: Pixabay

Áramütés: nem tudták megmenteni a kislány életét

Laurát többször is újra kellett éleszteni, az orvosoknak és a mentőknek a nyíregyházi kórházban sikerült stabilizálni az állapotát. A lány testének bal oldala súlyosan megégett, így sérülései miatt átszállították a miskolci kórházba, ahol folytatták a kezelését. Napokig küzdöttek a kislány életéért, azonban nem tudták megmenteni...

Ez úton is őszinte részvétünk (...) neked és a családodnak! Álma legyen nyugodt és békés! Tiszta szívből kívánom, hogy valahogyan dolgozd fel a feldolgozhatatlant, ehhez hatalmas lelkierő kell, de van kiért, így muszáj!

– írta az áramütést szenvedett kislány édesanyjának posztja alá egy kommentelő.

Kislányod, mint te, nem volt iskolai tanítványom, de egy rövid időre mégis "összefonódott" az életünk. Ezalatt egy vidám, de nagyon érzékeny lányt ismertem meg, és mindig szeretettel vártam az újabb találkozást. Mosolygós, szép arcát szívembe rejtettem. Mindig így fogok emlékezni rá. Elfáradt teste nyugodjon békében, lelke pedig éljen a Teremtő országában! Családoddal együtt fogadd őszinte részvétemet!

– jött egy másik szívből szóló részvétnyilvánítás.

Angyal volt és Angyal lett. Fájdalmatokban osztozunk és sok erőt kívánunk a tragédia feldolgozásához!

– érkeztek az együttérző szavak.

„Tovább kell menni, mert küldetésed van"

Ebben a mérhetetlenül rohanó világban nagyon összeszorul a szív, mikor egy ilyen tragédia hírét kell olvasni. Annyi minden történt már veletek, de ettől borzasztóbb soha, de soha nem történhetett volna. Tündéri kislányod elvesztése hatalmas próba számodra. Ezután a hiánya, a mérhetetlen űr, az anyai szív megszakad. De! Tovább kell menni, mert küldetésed van. Együttérzésem a család minden tagjának. Angyalok őrizzék álmát drága kislányodnak

– olvasható az újabb szívszorító üzenet.

Nyugodj békében! Angyalok őrizzék álmod! Sok-sok erőt a családnak, hogy elbírják ami elbírhatatlan...

– üzentek a saját kádjában áramütésben elhunyt nyíregyházi kislánynak, illetve édesanyjának a kommentelők.