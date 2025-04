Árpád mégsem volt jó munkásember? Még áll a pottyintós, amit tévésekkel rakatott arrébb

Ahogy arról már beszámoltunk, a nyíregyházi származású, nemzetközi díjas fotóriporter, Vaskó Tamás bizarr helyeket örökít meg. A kocsordi atombunker még mindig népszerű, sokan látogatják, hazánk első urbex fotósa is felkereste a különös építményt.

Az elhagyatott atombunker Kocsordon

Fotó: Vaskó Tamás

Kocsord az 1980-as években a „kozmikus becsapódás ellen” is védő betonbunker miatt lett igazán ismert. Fogarasi Árpád a saját telkén kezdte építeni az atombunkert az akkori tanács engedélye alapján, amit egyébként nem az ötletgazda és kivitelező tett híressé, hanem a barátja, Szalacsi Sándor. Felkerült róla az internetre egy riport részlet, melyben bemutatja az objektumot.

Szalacsi lett hazánk első mémje, az első magyar internetes sztár, aki halhatatlanná tette az „ojjektumot”.

Ezt talán már nem sok embernek újdonság, hiszen rengetegen nézik vissza újra és újra az elhíresült interjút.

Atombunker és kerti wc

Azonban nem csak vele, hanem Fogarasi Árpáddal is készültek érdekes kisfilmek. Vaskó Tamás elmesélte, hogy a TV2 készített az atombunker építőjével elsők között interjút, ami nem is indult olyan egyszerűen.

Fogarasi Árpádot Szalacsi jó munkásembernek állította be, hiszen egymaga építette a bunkert. Éveken át, gépek nélkül, kézi erővel maga keverte a betont. Minden feltört betondarabot a környéken felvásárolt, magánházaknál, útfelújításkor vagy bárhol törmeléket látott, azt megvette, és az udvarára vitte: ezeket is be akarta építeni az atombunkerbe. Az amatőr védelmi politika fellegvára azonban nem készült el, mert elfogyott a kivitelező anyagi kerete, ráadásul a házassága is ráment az őrületére. Azonban rengeteg médium is felkereste, és igazán maradandó beszámolókat készítettek.

Az atombunkert a mai napig nagyon sokan látogatják, pedig elhagyatottan áll a kocsordi főút mellett. Aki nem tudja, hogy merre van, észre sem veszi az objektumot.

Tehát a betonmonstrum története nemcsak a túlélési ösztön és a különc építkezések példája, hanem egy internetes legenda születésének helyszíne is. A nyíregyházi fotóriporter szörnyű állapotokról számolt be.