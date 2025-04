Tesztelték a gyereküléseket, és rákkeltő anyagokat találtak némelyikben

– Ezeket a hatóság szúrópróbaszerűen ellenőrzi, de természetesen nincs arra kapacitás, hogy minden gyártó minden egyes termékét megvizsgálják. Éppen ezért mi a hatóságokat is támogatjuk a munkánkkal. Az autós gyerekülések tesztjét sem önállóan, hanem több európai, illetve nemzetközi fogyasztói szervezettel összefogásban készítettük. Amennyiben azt látjuk, hogy egy termékcsoportra még nem volt átfogó vizsgálat, mi elvégezzük, és biztosítjuk a hatóságoknak az információkat. Szűréseket is végzünk, így mások is tehetnek javaslatokat a vizsgálandó termékcsoportokra. A piac nagyon gyorsan pörög, naponta új árucikkek ezrei jelennek meg, ezért vannak olyan termékek, amik rendszeres vizsgálatot igényelnek. Úgy véljük, az autós gyerekülések is ilyenek – hangsúlyozta Haraszti Anikó.

Lehet-e rákkeltő anyag a gyerekülésben?

A Tudatos Vásárlók Egyesülete 20 márka 139 hazai boltokban és webshopokban megvásárolható autós gyerekülését tesztelte nemzetközi fogyasztóvédő szervezetekkel együttműködve, egységes módszertan alapján, laboratóriumban.

E biztonsági rendszerek kiválasztása rendkívül felelősségteljes feladat, hiszen a hazai jogszabályok alapján a 150 centiméternél alacsonyabb gyermekek csak a testsúlyokhoz és méretükhöz igazodó gyerekülésben utazhatnak az autóban.

A tesztet négy fő szempont alapján végezték:

biztonság frontális vagy oldalirányú ütközésnél

mennyire könnyen használhatók

milyen kényelmesek

tartalmaznak-e egészségre káros vegyi anyagot

Sokan azt gondolnák, ez utóbbi fel sem merülhet egy gyereknek szánt termék esetében, ám a teszt eredménye mást mutat: még mindig találnak a szakértők olyan gyereküléseket, amik határértéken felül, vagy azt megközelítően tartalmaznak nemkívánatos vegyi anyagokat a gyerekek bőrével érintkező részeken. A Silver Cross Discover i-Size gyerekülésben például policiklikus aromás szénhidrogéneket (PAH) és fenolokat is találtak a szakemberek határértéket megközelítő, ftalátokat pedig határérték feletti mennyiségben. A PAH-ok lehetséges rákkeltő hatásukról ismertek, míg a fenol fertőtlenítő és mérgező hatású vegyület. A ftalátok lágyítószerek, melyek gyakorlatilag minden ember vérében, a hazai élővizekben és a házi porban is kimutathatók, használatukat az EU-ban a szaporodási képességet, illetve a gyermekek fejlődését károsító hatásaik miatt korlátozzák – derült ki az egyesület tesztjéből. Arra is rávilágítottak, hogy a magas ár sem feltétlenül garancia a legjobb teljesítményre. A vizsgált gyerekülések ára 39 ezer és 317 ezer forint között mozgott, s a legjobban teljesítő ülések között 100 ezer forintos és kétszer ennyibe kerülő termék is volt, ahogy a lista végén is találkozhatunk 200 ezer forintnál is drágább gyereküléssel.